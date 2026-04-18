Roma-Atalanta oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni

Doppi ex si intrecciano in questa partita che sarà importante per il futuro delle due squadre. Roma e Atalanta si sfidano per avere un posto in Europa nella prossima stagione e per avere ancora la possibilità di rientrare in corsa Champions, visto che le distanze in testa alla classifica sono minime. La partita si giocherà oggi, sabato 18 aprile, alle ore 20:45 e sarà visibile in diretta su DAZN e in contemporanea su Sky.

Gasperini ritrova la squadra con cui ha vinto l'Europa League al culmine di un ciclo che resterà nella storia dei bergamaschi. Dovrà fare un torto ai suoi ex giocatori per assicurarsi il piazzamento europeo: la Roma è sesta e attualmente sarebbe qualificata in Conference League, ma è a soli tre punti dal quarto posto. Nelle uscite recenti è stata incostante e nelle ultime cinque partite giocate ha trovato tre sconfitte pesanti contro Genoa, Como e Inter che ne hanno rallentato la corsa.

L'Atalanta è proprio alle sue spalle con 53 punti, un po' più indietro per l'Europa ma comunque in corsa soprattutto in caso di vittoria. Nell'ultima partita ha perso per 1-0 contro la Juventus e la trasferta all'Olimpico potrebbe mettere fine a tutti i suoi sogni europei non qualificandosi per le coppe per la prima volta dal 2021, quando arrivò all'ottavo posto.

Dove vedere Roma-Atalanta in diretta TV e in streaming: l'orario

Sarà uno scontro cruciale per l'Europa quello che andrà in scena all'Olimpico. La Roma ospita l'Atalanta oggi alle ore 20:45: sarà possibile seguire la partita in diretta TV su DAZN e in contemporanea anche su SKY, attraverso in canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In alternative c'è anche lo streaming offerto dal sito e dall'app di DAZN, su SkyGo oppure su NOW.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

La Roma ha diversi giocatori infortunati, soprattutto in attacco, dove il riferimento offensivo principale sarà Malen, con alle spalle Soulé ed El Shaarawy. L'Atalanta recupera Hien e potrà contare sui suoi titolarissimi, compresi gli ex Zalewski e Scamacca.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino