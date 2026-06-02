La sorella di Cerundolo fa la macumba a Berrettini nel tie-break: gesti iettatori alle spalle di Matteo

E diventato virale il video della sorella di Juan Manuel Cerundolo che nel corso del match contro Matteo Berrettini fa dei gesti con le mani con la chiara intenzione di portare sfortuna al tennista azzurro.

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È lunedì a Parigi, sta volgendo al termine il terzo set dell'ottavo di finale del Roland Garros tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo: l'azzurro ha vinto i primi due parziali, ma l'argentino – che al secondo turno aveva eliminato Sinner – non molla. Si va dunque ancora al tie-break dopo quello che aveva deciso il secondo set, e in quel momento Maria Constanza Cerundolo, seduta in prima fila in tribuna per sostenere il fratello, decide di giocarsi la carta della disperazione: si concentra per lanciare ogni energia negativa possibile nei confronti di Berrettini, che in quel momento le dà le spalle ignaro di quei gesti da ‘fattucchiera'.

I gesti di cattivo augurio fatti dalla sorella di Cerundolo alle spalle di Berrettini

Gesti che invece vedono tutti in diretta TV. Già, perché proprio in quei secondi che precedono l'inizio del tie-break, la regia inquadra il box di Cerundolo: tra coach e parenti vari, c'è anche lei, la sorella di JuanMa (giocatrice professionista di hockey su prato classe 2000), la cui ‘macumba' viene dunque trasmessa in mondovisione.

Faccia cattiva, denti digrignati mentre fissa Berrettini, gesti di entrambe le mani a fare le corna, labbra che sussurrano parole di qualche maleficio: non certo un bello spettacolo, visto che parliamo di sport, di una partita di tennis. Quanto poi una pagliacciata del genere possa davvero servire a qualcosa, lo dimostra l'esito del tie-break, vinto 8 punti a 6 da Berrettini. Con annesso match portato a casa e la famiglia Cerundolo rispedita in Argentina a perfezionare l'uso delle arti iettatorie.

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Matteo invece va avanti in questo Roland Garros da sogno per i tennisti italiani, forte della ritrovata fiducia nei suoi colpi e soprattutto nel suo corpo, che negli ultimi anni lo aveva tradito più di una volta. Mercoledì nei quarti di finale del torneo parigino ci sarà l'attesissimo derby con Arnaldi, sperando che il vincitore trovi poi in semifinale Cobolli, impegnato nell'altro quarto della parte alta del tabellone contro Auger-Aliassime.