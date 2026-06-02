Arnaldi vince il punto più bello del Roland Garros, la telecronaca: “È impossibile. Che scandalo”

Arnaldi vola ai quarti del Roland Garros e lo fa dopo una sfida pazzesca contro Tiafoe. Telecronisti impressionati da un punto irreale: “Che scandalo”.

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Matteo Arnaldi ha fatto impazzire l'Italia del tennis nella notte che ha consentito all'azzurro di volare ai quarti del Roland Garros dove incontrerà Berrettini in un derby tutto italiano. Ma ciò che è accaduto contro Tiafoe ha davvero dell'incredibile. Partiamo dalla fine, da quel 9° game del quinto set e il break di Arnaldi sul punteggio di 5-4. Quel punto ha rappresentato un po' l'emblema della tenacia e della resilienza dell'azzurro che ha sfinito il suo avversario spiazzato dal fatto che Arnaldi riuscisse sempre ad intercettare la sua battuta piazzandosi al punto giusto, capendo prima dove sarebbe finita la pallina. L'azzurro sembra una trottola impazzita capace di andare da una parte all'altra del campo respingendo ogni tentativo di chiusura del game da parte di Tiafoe fino a portarlo a schiacciare in rete.

E così Arnaldi vince una partita pazzesca, da oltre 5 ore di gioco, battendo il suo avversario per 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4 conquistando per la prima volta in carriera i quarti di finale di uno Slam. Un successo incredibile dell'azzurro, capace di recuperare nel quarto set 2 break di svantaggio (era sotto 4-1) e a portare la sfida al quinto set vincendo il tiebreak con un netto 7-3.

Ma proprio quel punto è stato accolto anche dai due telecronisti di Eurosport, Paco Trapero e Marc Lopez Tarres, come una sorta di presagio sull'esito di quella sfida. Quando Tiafoe ha schiacciato a rete la pallina i due in cabina di regia erano increduli: "È dappertutto. Ma che follia è questa, eh? Ma che follia è questa, che follia è questa – ripete uno dei telecronisti – Non ci posso credere, è impossibile, impossibile. È dappertutto a tirare colpi. Per favore".

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Le parole dei telecronisti sconvolti da quanto visto fare da Arnaldi

I telecronisti di Eurosport Spagna sono scioccati da quanto appena visto. Non potevano immaginare che Arnaldi avesse potuto resistere in quel modo: "Ma che scandalo, voglio dire, ma la gente non ci crede, scuote la testa. Intuito a parte, non solo le sue gambe, si tratta di essere nel posto giusto, di capire dove lo colpirà la palla, è sempre già nel posto giusto".

Seduto in panchina, Tiafoe dopo quell'errore ha spaccato la racchetta dalla rabbia. E così Arnaldi poi ha servito per chiudere il match e conquistare i quarti di finale del Roland Garros. Lo stesso tennista azzurro nell'intervista post gara in campo non ha nascosto lo stupore di aver giocato in quel modo ammettendo: "Penso che a un certo punto non era tennis era solo qualcos'altro e si stava solo giocando con tutto quello che avevi sapendo che doveva esserci un vincitore".

Arnaldi ha sottolineato ancora: "La prima partita è durata quattro ore, la seconda tre ore e mezza, la terza cinque ore, oggi cinque e mezzo e non so come oggi nel terzo set fossi così stanco. Viviamo per giocare queste partite e abbiamo sempre sognato di giocare una partita del genere di notte come questa, una battaglia". Nonostante Tiafoe avesse dalla sua il pubblico di casa, gli stessi spettatori del Roland Garros hanno poi applaudito tantissimo Arnaldi in modo sportivo felici per essersi divertiti davvero tantissimo nel vedere forse una delle partite più belle dell'anno. Peccato solo che già ai quarti uno tra lui e Berrettini debba uscire poiché sembrano essere davvero in grandissime condizioni al pari di Cobolli.