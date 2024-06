video suggerito

La scaletta del concerto di Max Pezzali allo stadio San Siro a Milano: l'ordine delle canzoni Domenica 30 giugno, lunedì 1 e martedì 2 luglio allo stadio San Siro di Milano arriverà il "Max forever. Hits only", il tour del cantante Max Pezzali. Tra i brani ci saranno "Sei fantastica, "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" e ancora Sei un mito. Ecco la scaletta delle tre date milanesi.

A cura di Ilaria Quattrone

Domenica 30 giugno, lunedì 1 luglio e martedì 2 luglio allo stadio San Siro di Milano arriverà il "Max forever. Hits only", il tour del cantante Max Pezzali. Le date sono molto attese dal pubblico considerato che l'artista pavese già l'anno scorso ha infatti riempito gli stadi italiani con il tour Circo Max.

Pezzali arriva a Milano, dopo la data svolta all'Olimpico di Roma: lo stadio romano era sold out con quindi 60mila persone che hanno cantato e ballato sulle note del cantante. Icona della musica pop degli anni Novanta e Duemila, la star pavese ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta quando ha iniziato a scrivere canzoni con il suo compagno di classe Mauro Repetto. Qualche anno più tardi, precisamente nel 1991, hanno avuto un colloquio con Claudio Cecchetto che permise la creazione dello storico gruppo 883. Solo qualche mese fa, ha pubblicato la sua ultima canzone "Discoteche abbandonate". In un'intervista a Fanpage.it, ha spiegato quanto sia difficile pubblicare singoli nuovi e soprattutto un album intero.

La scaletta del concerto di Max Pezzali a San Siro

È conto alla rovescia per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Tre date che raccoglieranno tantissimi fan. Il live si aprirà con un video in cui il cantante è intento a pulire la sua moto, la Harley Davidson. A un certo punto, nota una scatola di ricordi. Quel momento segnerà l'inizio dello spettacolo con tutti i brani che hanno segnato la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila. Fondamentale per questa festa saranno gli effetti visivi o l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questa sarà per esempio utilizzata durante il brano "La dura legge del Gol". Non mancheranno i grandi classici come "Sei fantastica", "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", "Nord Sud Ovest Est" e "Con un Deca" fino all'ultimo singolo "Discoteche abbandonate". Ecco quindi quella che potrà essere la scaletta, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto:

Intro

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrità

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte Weekend

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca