La scaletta del concerto di Max Pezzali allo stadio Olimpico di Roma: l'ordine delle canzoni Oggi, giovedì 27 giugno, Max Pezzali torna a esibirsi nella Capitale per la tappa del "Max Forever (Hits Only)" allo Stadio Olimpico. L'ex frontman degli 883 canterà tutti i suoi successi storici da: "Come mai" a "Hanno ucciso l'Uomo Ragno". Qui la scaletta dei brani con cui si esibirà l'artista.

A cura di Rosario Federico

Max Pezzali, cantautore italiano e frontman degli 883 (Foto di Repertorio LaPresse)

Max Pezzali si esibirà questa sera giovedì 27 giugno alle ore 21 nella sua tappa allo Stadio Olimpico di Roma. È una delle date del suo "Max Forever (Hits Only)" il tour che il cantautore sta portando avanti negli stadi italiani una scaletta con le canzoni che hanno reso celebre l'ex frontman degli 883, tra cui "Gli anni" e "Hanno ucciso l'Uomo Ragno". L'appuntamento è molto atteso anche dopo il grande successo ottenuto l'anno scorso al Circo Massimo con 56mila persone, in un evento che ha chiuso la stagione estiva dei live nella Capitale nel 2023 pieno di nostalgia e riferimenti agli anni 90′: l'età che ha rappresentato il periodo d'oro della musica pop italiana.

La storia del suo gruppo storico, gli 883, iniziò a Pavia negli anni ottanta quando Pezzali decise di scrivere canzoni con il suo compagno di classe al liceo Mauro Repetto. Solo qualche anno dopo nel 1991 e con un colloquio con Claudio Cecchetto il gruppo si chiamò 883 per la ciclindrata del modello base della motocicletta Sportster della Harley-Davidson.

Nel mese di aprile Max Pezzali ha pubblicato il brano "Discoteche Abbandonate", anche se in un'intervista a Fanpage.it ha ricordato come sia difficile la pubblicazione, la diffusione di un album intero in una realtà musicale e discografica diversa dagli anni Novanta. Tra le prossime date il doppio appuntamento allo Stadio San Siro di Milano l'1 e il 2 luglio e allo Stadio San Filippo – Franco Scoglio a Messina in Sicilia il 9 luglio.

La scaletta del concerto di Max Pezzali all'Olimpico

La scaletta del concerto di Max Pezzali allo Stadio Olimpico di Roma non è stata ancora resa pubblica. Come ogni data negli stadi Massimo sarà accompagnato da una banda di musicisti e probabilmente da ospiti a sorpresa. Tra le canzoni cantate dal musicista anche La regina del celebrità, La regola dell'amico, Come Mai, Rotta x casa di Dio e Io ci sarò.

Ecco la scaletta dei brani presentata che il cantante di Pavia ha eseguito a Trieste e che verrà ripresa nella sua totalità o comunque in gran parte anche a Roma. Lo show è completamente ripensato e rinnovato rispetto all'ultimo nei palazzetti con scenografie inedite pensate per l'occasione con canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle generazioni degli anni Novanta e inizio anni duemila.

Intro

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrità

La regola dell'amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte

Weekend

La lunga estate caldissima

Una canzone d'amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch'io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l'Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca