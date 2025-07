video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo Stadio Olimpico di Roma: l’ordine delle canzoni Marco Mengoni è atteso questa sera, mercoledì 2 luglio, allo Stadio Olimpico di Roma per la terza tappa del tour negli stadi 2025. Ecco tutte le info e la scaletta delle canzoni del concerto, tra le quali “Ti ho voluto bene veramente, “L’essenziale” ed “Esseri umani”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Mengoni

Marco Mengoni stasera, mercoledì 2 luglio, si esibisce in concerto allo Stadio Olimpico con una data sold out. Il tour "Marco negli stadi 2025" arriva a Roma, terza tappa italiana dopo Lignano Sabbiadoro e Napoli. Il concerto di stasera inizia alle ore 21.00, ma i cancelli sono aperti dal pomeriggio. Sul palco l'artista originario di Ronciglione, in provincia di Viterbo porterà alcuni nuovi brani del progetto "Materia" e le canzoni più conosciute e amate della sua carriera, tra le quali "Ti ho voluto bene veramente, "L'essenziale" ed "Esseri umani".

Il tour estivo di Marco Mengoni è iniziato il 21 giugno e si conclude il 24 luglio, ha registrato quasi il tutto esaurito. Quello di Marco Mengoni è uno dei concerti più attesi dell'estate romana. Salutata Roma Mengoni si esibirà con due date a Bologna, una a Torino, due a Milano e una a Padova e a Bari e due a Messina. A partire da novembre 2025 invece inizierà il tour "Live in Europe" con tappe in varie città europee.

La scaletta del concerto di Marco Mengoni allo Stadio Olimpico di Roma il 2 luglio

Ecco i brani che Marco Mengoni canterà sul palco dello Stadio Olimpico di Roma stasera. L'ordine d'esecuzione potrebbe variare.

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei re/Black Hole Sun (cover)

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti

Un’altra storia

Tonight

Hola (I say)

Due Vite

L’essenziale

Mi fiderò

La casa Azul

Onde

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza Musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani