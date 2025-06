video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Marracash allo Stadio Olimpico di Roma: l’ordine delle canzoni Marracash è atteso questa sera, lunedì 30 giugno allo Stadio Olimpico di Roma per il penultimo spettacolo del suo tour del 2025. Tra gli ospiti già annunciati, come Madame che apre lo spettacolo ecco la scaletta per questa sera. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

Il tour negli stadi di Marracash arriva quasi alla fine. Stasera, lunedì 30 giugno è atteso allo Stadio Olimpico di Roma per la sua penultima data prima di quella conclusiva a Messina il prossimo 5 luglio.

Lo spettacolo a Roma inizierà alle ore 21, ma le porte dei cancelli dell'Olimpico si apriranno già dalle 18 per chi spera di raggiungere le prime file del prato. Tra gli ospiti fissi, come Madame che apre tutte le date del 2025 e possibili sorprese sul palco, vediamo la scaletta con il probabile ordine delle canzoni.

La scaletta del concerto di Marracash all'Olimpico di Roma

Al di là di possibili sorprese e ospiti non annunciati sul palco, in base ai precedenti spettacoli, l'ordine della canzoni per lo spettacolo di questa sera all'Olimpico dovrebbe essere il seguente.

Power Slap

Gli sbandati hanno perso

Vittima

Sport – I Muscoli

Cliffhanger

G.O.A.T. – Il Cuore

Body Parts – I Denti

Bastavano le briciole

Noi

Factotum

Laurea Ad Honorem

Pentothal

Io

Dubbi

Madame – L'anima (con Madame)

Nemesi

Brivido (Guè Cover)

Qualcosa In Cui Credere – Lo Scheletro

Crash

Loro

Quelli che non pensano – Il Cervello

Cosplayer

Poco Di Buono – Il Fegato

È finita la pace

Per il tuo bene (con Madame)

Crazy LoveCrudelia – I Nervi

Niente canzoni d'amore (con Madame)

Mi sono innamorato di un Ai

Lei

Bravi a cadere – I Polmoni

Nulla accade

∞ Love

Happy End

Presente sul palco, ma solo con la voce è anche l'attrice Matilda De Angelis che impersonifica l'intelligenza artificiale con cui il cantante si relazione sul palco nel corso della sua esibizione.