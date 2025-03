video suggerito

Testo e significato di Factotum, Marracash chiude Report con le contraddizioni del lavoro Marracash ha chiuso la nuova stagione di Report con un nuovo video di FACTOTUM, canzone che parla di lavoro, girato assieme agli studenti dell'Istituto Cine tv Rossellini di Roma.

A cura di Francesco Raiola

Marracash durante le riprese di FACTOTUM per Report

Questa stagione di Report, il programma di Rai Tre condotto da Sigfrido Ranucci si chiude con una chicca di Marracash che assieme agli studenti dell'Istituto Cine tv Rossellini di Roma ha riletto il video di FACTOTUM, canzone contenuta nell'ultimo album del rapper "È finita la pace", in cui il cantante riflette proprio sul lavoro nella società contemporanea, regalando anche qualche informazione autobiografica. Sigfrido Ranucci lo ha introdotto così: "Ringraziamo Marracash per aver messo a disposizione del nostro pubblico la sua arte per narrare un passo importante nella vita di ciascuno di noi: l’ incontro con il mondo del lavoro (…). Con la sua sensibilità ha colto le grandi contraddizioni del lavoro, dove dovrebbe essere uno strumento che restituisce dignità, identità, integrazione a chi lo affronta. Bene, lo dedichiamo a tutti voi e soprattutto lo dedichiamo attraverso lo sguardo dei ragazzi che rappresentano il nostro futuro".

Il testo di FACTOTUM

Fuori è ancora buio pesto

Che bestemmio appena sveglio

Mangio male e poco sesso

Faccio tutto a basso prezzo

Ehi, lavori umili, vestiti sudici

In buchi umidi uomini ruvidi

A trenta ruderi con gli occhi lucidi

Signore, aiutami, Signore, Signore, Signore

Il lavoro debilita l'uomo

Non rinuncio la sera all'uscita

Vado a letto la notte che muoio

E mi sveglio che sono quasi in fin di vita

Oggi in un cantiere io e un eritreo

Metto canaline su un piano intero

In pausa stecchiti

Dormiamo in cartoni imbottiti di lana di vetro

La vita è "produci-consuma-crepa"

Chiunque di noi prima o poi l'accetta

È che si crepa già prima di finire sottoterra

Produco il meno possibilе, rubo il rubabile

Per ritardare chе mi crepi l'anima

Poi fuori fa scuro ed ognuno va

Nel formicaio in cui abita

Fuori è ancora buio pesto

Che bestemmio appena sveglio

Mangio male e poco sesso (Oh-oh-oh)

Faccio tutto a basso prezzo

Ehi, lavori umili, vestiti sudici

In buchi umidi uomini ruvidi

A trenta ruderi con gli occhi lucidi

Signore, aiutami, Signore, Signore, Signore

Sì, qualche mese alla Swiss Post

Magazziniere part-time in Swatch

Mediaworld, Carrefour, carico, scarico

Dammi un incarico e lì sto

Coi disertori, gli ammutinati, lavori saltuari

Facciamo di tutto, legali e illegali

Ma basta una multa e la giornata è gratis

Che vita di scrocco (Yeah)

Piccoli prestiti, squilli 4088 (Yeah)

Mosse per pagarti i vizi e del cibo precotto (Yeah)

Siamo delle popolari

Facciamo di tutto, legali e illegali

Prendiamo di tutto, legali e illegali

Nessuna ref

Nessuno che mi assuma, nessuno a me

Sicuro devi leccare il culo per

Ti giuro che piuttosto digiuno, man

O rubo a te

Nessuna c'è

Nessuno che mi aiuta, nessuno a me

Ti giuro che piuttosto digiuno, man

Sì, fuggo in un bel giorno di giugno e

Ti giuro che

Fuori è ancora buio pesto

Che bestemmio appena sveglio

Mangio male e poco sesso (Oh-oh-oh)

Faccio tutto a basso prezzo, ehi

Contratti subdoli, miseri sudditi

Schiavi dei mutui e come stupidi

Sputtani gli utili in cose futili

Che Dio li fulmini

Factotum, factotum, factotum

Inchiodati alle abitudini (Lavori utili)

Col sole, coi fulmini (Legami futili)

Ammaccati come vecchi pugili (Legumi il lunedì)

Perché gli ultimi saranno gli ultimi (Mutui per ruderi)

Mangiamo scatolette, guidiamo scatolette, viviamo in scatolette (A trenta subdoli)

Forza, che oggi è lunedì

Solo Dio sa come si vive qui (Restare lucidi)

Solo Dio sa come si vive qui

Solo Dio sa come si vive qui (Con gli occhi sudici)

Solo Dio sa come si vive qui

E se ne fotte

Il significato di Factotum

Factotum è un brano molto personale, in cui Marracash racconta l'incontro-scontro col mondo del lavoro, di quando, appunto non aveva ancora un'identià lavorativa predefinita e faceva, appunto, il Factotum: "In un disco che ruota intorno al tema dell’identità, questo capitolo del suo percorso assume un’importanza fondamentale. Dal punto di vista musicale il brano parte da un sample particolarissimo, un canto cristiano proveniente dall’Africa che ha un’atmosfera sospesa, a metà tra una preghiera e una bestemmia. A questo si aggiunge un beat che richiama la cumbia, evocando immagini di canti delle piantagioni o dei rematori sulle navi galera di un tempo. Il risultato è un pezzo tragicomico, dolceamaro, che gioca sul contrasto tra il testo – tragico ma attraversato da un’ironia marcata – e una produzione musicale sorprendentemente orecchiabile, quasi scherzosa, anche se il significato non lo è".

In questo testo Marracash fa un elenco di ciò che ha fatto, ovvero "lavori umili, vestiti sudici in buchi umidi uomini ruvidi", ma fa anche qualche nome delle aziende in cui ha lavorato: "Oggi in un cantiere io e un eritreo Metto canaline su un piano intero In pausa stecchiti Dormiamo in cartoni imbottiti di lana di vetro" oppure "Sì, qualche mese alla Swiss Post, magazziniere part-time in Swatch Mediaworld, Carrefour, carico, scarico dammi un incarico e lì sto: coi disertori, gli ammutinati, lavori saltuari, facciamo di tutto, legali e illegali, ma basta una multa e la giornata è gratis". Anche perché, in fondo, come dicevano i CCCP di Morire, citati dal rapper: "La vita è produci-consuma-crepa".