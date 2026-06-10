La scaletta del concerto 2026 di Achille Lauro allo Stadio Olimpico 10 giugno: l’ordine delle canzoni

Appuntamento mercoledì 10 giugno 2026 dalle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma per Achille Lauro. Scopriamo la probabile scaletta del concerto del suo nuovo album “Comuni Immortali”.

Foto Instagram

Achille Lauro si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma oggi, mercoledì 8 luglio 2026, nel suo tour per l'album "Comuni Immortali", nuova edizione speciale di quello pubblicato nell’aprile del 2025. Il concerto comincia alle ore 21. La data di Roma arriva dopo il concerto allo Romeo Neri di Rimini, lunedì 15 giugno sarà la volta dello stadio San Siro a Milano. Nel giugno del 2027 il cantautore veronese sarà impegnato di nuovo in tour con nove appuntamenti negli stadi italiani. In occasione del concerto di Achille Lauro la metropolitana di Roma chiuderà eccezionalmente all'una e mezza. Potenziate le linee bus 69, 280, 446 e 910.

La scaletta del concerto di Achille Lauro a Roma

Achille Lauro, nome d'arte di Lauro De Marinis, è pronto ad esibirsi stasera davanti al suo amato pubblico romano. L'amore di Lauro per Roma è ormai noto, tanto da ricordarla nelle sue canzoni. In una storia Instagram il cantautore si rivolge ai fan della "Città eterna": "Ho una sopresa per voi Roma mia! ve la dedico alla fine dello show".

E poi ancora, prima dell'esibizione: "Roma mia, ci siamo quasi! Se ripenso a tutta la strada fatta fino a qui. Dal primo concerto allo Zoobar, al Brancaleone, al Circolo degli Artisti, all'Atlantico, ai centri sociali, alle notti infinite, ai palchi piccoli e ai sogni enormi, sembra ieri. Quando non c'era nessuno, in realtà c'eravate voi. E adesso siamo qui, pronti a vivere qualcosa di immenso, insieme. Questo momento è dedicato a ognuno di voi. Ci vediamo a casa".

Ecco la probabile scaletta della canzoni, che comprende dalle ultime uscite ai suoi più grandi successi: