Al via la seconda edizione del Premio Tommaso Fasciani, dedicato al ricercatore scomparso nel 2024

Aperto il bando della seconda edizione del premio dedicato al ricercatore aquilano Tommaso Fasciani, morto in un incidente nel 2024, e riservato a tesi di dottorato sugli studi di genere. A luglio anche un festival in sua memoria.

Tommaso Fasciani (foto da Reticoli–Festival delle Terre Alte)

Un premio per ricordare l'attività di studio e l'impegno sociale di Tommaso Fasciani, dottore di ricerca in Cultural Political Economy originario de L'Aquila, attivista del centro sociale Communia di Roma, morto in un incidente stradale nel capoluogo abruzzese nella notte del 21 dicembre 2024. L'Associazione Donatella Tellini ETS ha aperto il bando della seconda edizione del Premio di pubblicazione a lui intitolato e dedicato agli studi di genere. L'iniziativa, promossa con il patrocinio dell'Università degli Studi dell'Aquila e del Gran Sasso Science Institute, mette a disposizione un contributo fino a 2.500 euro destinato alla pubblicazione di una tesi di dottorato.

Un premio per le tesi di dottorato in studi di genere

Il premio nasce per ricordare l'impegno sociale e femminista, il rigore scientifico e la passione intellettuale di Tommaso Fasciani. L'obiettivo è sostenere la diffusione di lavori di ricerca che affrontino i temi degli studi di genere, senza limiti disciplinari. Possono infatti concorrere tesi provenienti dalle scienze umane e sociali, ma anche da medicina, ingegneria, architettura, urbanistica, economia, giurisprudenza, discipline artistiche e altri ambiti, purché sviluppino una prospettiva riconducibile agli studi di genere.

Possono partecipare le persone che non abbiano compiuto 35 anni al momento della discussione della tesi, abbiano conseguito un dottorato su tematiche di genere e discusso il lavoro a partire dal 1° gennaio 2023. Sono escluse le tesi già premiate con altri riconoscimenti economici riferiti allo stesso progetto di ricerca.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 13 settembre 2026 all'indirizzo premiotommasofasciani@gmail.com, allegando la domanda di partecipazione, la tesi in formato Pdf, un abstract di massimo 6mila battute, il curriculum vitae et studiorum, un'autocertificazione, un documento d'identità ed eventuale manifestazione di interesse da parte di una casa editrice. Le tesi potranno essere presentate in italiano o in inglese.

La commissione giudicatrice sarà composta dal comitato scientifico del fondo e da cinque consulenti esterni, i cui nomi saranno resi noti entro il 10 settembre. La valutazione terrà conto esclusivamente dell'innovatività e dell'originalità dell'approccio agli studi di genere.

L'esito della selezione sarà comunicato entro il 25 novembre 2026 e pubblicato sul sito del premio. La cerimonia di consegna si svolgerà il 15 dicembre 2026 nell'Aula Magna "Vincenzo Rivera" del Centro Congressi Luigi Zordan dell'Università dell'Aquila. Successivamente è prevista anche una giornata dedicata alla presentazione del volume pubblicato negli spazi della Biblioteca delle donne.

Un festival dedicato a Fasciani per il futuro delle aree interne

Alla memoria di Tommaso Fasciani è dedicato anche Reticoli-Festival delle Terre Alte, rassegna promossa dall'Associazione Tommaso Fasciani, Terre Mutate e Centro di Giornalismo Permanente che andrà in scena dal 17 al 19 luglio 2026 sull'Appennino nei dintorni de L'Aquila. L'obiettivo del festival è quello di mettere in relazione comunità, ricerca, giornalismo d’inchiesta, arte e pratiche di cammino per diffondere lo studio e immaginare il futuro delle aree interne e montane.