La scaletta del concerto 2025 di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma: l’ordine delle canzoni

Appuntamento da questa sera allo stadio Olimpico di Roma per Ultimo, il cui tour si avvia verso la conclusione. Tre serate quelle di giovedì 10, venerdì 11 e domenica 13 luglio indimenticabili per i fan. E lui promette una sorpresa.

Ultimo in concerto (Instagram)

"Stasera la prima di 3 date all’Olimpico. Sono sold out da mesi e so che tanti di voi non sono riusciti a prendere il biglietto". Questo è quanto scrive sui social oggi Ultimo, a poche ore dalla prima data del suo tour negli stadi 2025 ospitata all'Olimpico di Roma. Una tappa importante che il cantante ha deciso di celebrare con due regali.

"Ho pensato di farvi un regalo: ci sarà un maxischermo al parchetto, dove tutto è iniziato. Trasmetteremo tutto il concerto in diretta, come fosse una finale dei mondiali. Non si pagherà un biglietto, potrete vivere il concerto gratuitamente", ha spiegato. E poi ha aggiunto: "Domenica al mio 10º Stadio Olimpico farò l’annuncio più importante della mia carriera". Una sorpresa che, siamo certi, potrà lasciare a bocca aperta i fan.

Ciò che non dovrebbe sorprendere spettatori e spettatrici all'Olimpico, invece, è la scaletta del concerto. Alla fine del tour, oltre alla capitale, mancano gli appuntamento allo stadio Franco Scoglio di Messina e a quello intitolato a San Nicola a Bari. Non è difficile immaginare una scaletta del concerto con i suoi più grandi successi.

La scaletta del concerto di Ultimo a Roma

Ultimo, all'anagrafe Nicolò Moriconi, è pronto a deliziare il suo pubblico per tre serata indimenticabili all'Olimpico di Roma, la sua città. La scaletta della canzoni, che comprende dalle ultime uscite ai suoi più grandi successi, non è stata resa nota, ma non è difficile immaginare l'ordine delle canzone, guardando anche agli ultimi appuntamenti negli stadi.

Ecco quindi il probabile ordine delle canzoni durante il concerto di Ultimo a Roma: