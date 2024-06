video suggerito

Il testo e il significato di “Rondini al guinzaglio” di Ultimo, un sogno che porta dove si può essere amati Si chiama “Rondini al guinzaglio” il singolo di Ultimo, tratto dall’album del cantautore romano, “Colpa delle favole”. Ecco il testo, il significato e il video della canzone di Ultimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Cultura

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Rondini al guinzaglio", nuovo singolo di Ultimo, pubblicato a ridosso dell'uscita del suo nuovo album "Colpa delle favole", terzo album del cantautore romano, mantiene le promesse di un album attesissimo, nel sound e anche nella scrittura di quello che senza dubbio è uno dei fenomeni musicali del 2018 e che ha continuato ad esserlo anche in questi primi mesi del 2019, quando ha partecipato, arrivando al secondo posto, del Festival di Sanremo con la canzone "I tuoi particolari". Questo nuovo singolo arriva dopo il brano sanremese, ovviamente, e "Fateme cantà", secondo estratto dall'ultimo lavoro, primo brano completamente in romanesco, per Ultimo che vede la partecipazione di Antonello Venditti.

Il testo di Rondini al guinzaglio

Portami a sentire le onde del mare

Portami vicino le cose lontane

Portami dovunque basta che ci sia posto

Per una birra e qualche vecchio rimpianto

E portami a sentire il rumore del vento

Che tanto torneresti in qualsiasi momento

Portami dovunque basta che ci sia posto

Per un sorriso e qualche vecchio rimpiantoDove vuoi, non dove sai

Dove esisti e non ci seiPortami con te

Portami con te

Dove tutto si trasforma

Dove il mondo non mi tocca

E portami con te

Portami con te

Dov'è leggero il mio bagaglio

Dove mi ami anche se sbaglio

Dove vola e si ribella

Ogni rondine al guinzaglioE portami al sicuro ma senza parlare

E lascia che lo faccia il tuo modo di fare

Portami di corsa in un ponte lì in alto

Che unisce il tuo dolore al tuo solito incanto

E portami ti prego dove preferisci

Dove se metti piede in un attimo esisti

Perché non c'è risposta alle cose passate

Tu portami ad amare le cose mai amateE dove vuoi, non dove sai

Dove esisti e non ci seiTu portami con te

Portami con te

Dove tutto si trasforma

Dove il mondo non mi tocca

E portami con te

Tu portami con te

Dov'è leggero il mio bagaglio

Dove mi ami anche se sbaglio

Dove vola e si ribella

Ogni rondine al guinzaglioDove il cielo si muove se lo guardi attentamente

Dove basta un minuto intenso per vivere sempre

Dove piove ma tu esci per bagnare la mente

Perché se la vita è nostra non ci ostacola niente

Dove al posto dei piedi hai due pagine vuote

E ogni passo che compi loro scritturano note

Dove il sole è un'ipotesi e tu puoi solo pensarlo

Ma ti basta perché ti riempi di idee per nutrirlo

Quando sarà primaveraTu portami con te

Portami con te

Dove tutto si trasforma

Dove il mondo non mi tocca

E portami con te

Tu portami con te

Dov'è leggero il mio bagaglio

Dove mi ami anche se sbaglio

Dove vola e si ribella

Ogni rondine al guinzaglio

Il significato della canzone Rondini al guinzaglio

"Rondini al guinzaglio" risponde alla domanda: "Cosa si prova davvero quando una storia d’amore si interrompe?" come dice anche il comunicato stampa: è una canzone d'amore, uno dei filoni lirici dell'album che prende molto dalla sua vita quotidiana e affronta spesso le difficoltà del successo, il contrasto tra quello che porta con sé e la voglia di rimanere il ragazzo semplice di sempre, tema che i suoi fan conoscono molto bene. "Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque basta che ci sia posto, per una birra e qualche vecchio rimpianto", c'è spesso il rimpianto nei suoi testi, ma questa volta è una lettera dolceamara: "Il testo esprime il desiderio di essere portati altrove, dove è possibile essere amati ed essere liberi, anche se poi si sbaglia, senza alcun giudizio da parte del mondo esterno. È meglio che gli ideali restino tali, come i sogni, che se diventano realtà cambiano colore" dice il cantante nella nota stampa.

Leggi anche Il testo e il significato di Notte prima degli esami, la canzone di Antonello Venditti

Il video del singolo

La canzone, ovviamente, è accompagnata da un video girato da Emanuele Pisano che, al momento della pubblicazione, è volato tra i trend topic di Youtube e raggiungendo quasi un milione di visualizzazioni in poco più di 24 ore. Il video racconta "la storia di una ragazza che vive in una casa sospesa nel tempo, un luogo che diventa il riflesso dei suoi sentimenti dopo la fine di un’importante relazione. Immersa in mille interrogativi, la protagonista si muove alla ricerca di risposte che possano colmare il vuoto lasciato dall’abbandono, mentre esplora mondi ed emozioni che non sa definire".