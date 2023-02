Il testo e significato di Alba, la canzone di Ultimo a Sanremo 2023 Ultimo ritorna al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Alba”. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Ultimo 2023, foto di Giulia Parmigiani

Ultimo ritorna al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Alba", che sarà anche il titolo del suo prossimo album, in uscita il 17 febbraio. Il cantante romano, che ha composto e scritto il testo interamente da solo, ritorna al Festival dopo la sua apparizione nel 2019 da concorrente big con il brano "I tuoi particolari", che si classifica al secondo posto finale, seguito da un acceso dibattito in conferenza stampa con il vincitore Mahmood. Solo l'anno prima, il cantante romano aveva vinto la sezione nuove proposte del Festival di Sanremo con "Il ballo delle incertezze", che verrà celebrato anche con il premio Lumezia per il miglior testo. Qui il testo e significato di "Alba".

Il testo di Alba

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via

E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi

T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Forse avremmo gli occhi solo per descriverci

Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci

Quando vivi un giorno bello ridi e pensami

Ho ascoltato i miei silenzi e ho avuto i brividi

Perché dentro un mio respiro sei tu che abiti

E quando vivi un giorno bello ridi e pensami

A me basta solo questo per non perderti,

Ma t’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Il significato di Alba

Ultimo ritorna al Festival di Sanremo dopo quattro anni con la canzone "Alba", il racconto di una nuova rinascita del cantante romano. Un brano d'amore, verso noi stessi e i nostri limiti, un incoraggiamento alla diversità e all'inclusione che pone l'alba come metafora di rinascita. Come ha rivelato durante l'intervista a Fanpage.it, il cantante si è affidato a una riflessione più astratta per la composizione del brano: "Parlando del testo, tralasciando le strofe che secondo me sono la parte un po' più terrena, ha nei ritornelli una riflessione che è un po' più astratta, più eterea. Tant'è che è una canzone che non parla d'amore, se non in una frase in cui tratto l'amore quasi come una cosa universale". Nel brano è possibile osservare la linea narrativa quando canta: "Amo l’alba perché è come una sana follia, puoi capirla se la senti e non mandarla via. E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti e credessimo ai sorrisi come i comici, se non dovessimo parlare per conoscerci, se non amassimo soltanto i nostri simili?".