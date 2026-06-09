Incidente sulla superstrada Sora-Avezzano tra furgone e camion: morti tre operai

Un grave incidente sulla superstrada Sora-Avezzano ha richiesto la chiusura della strada. A scontrarsi un furgone e un camion, tre le vittime, sono operai.

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Tre operai morti è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, sulla supestrada Sora-Avezzano, in provincia di Frosinone. A rimanere coinvolti sono stati un furgone, a bordo del quale viaggiavano alcuni operai, e un camion. Da quanto si apprende le tre vittime lavoravano per l'impresa edile Edil Pe. Sul sinistro indagano i carabinieri della Compagnia di Sora, che si sono occupati dei rilievi.

Tre morti e un ferito nell'incidente nel Frusinate

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente era pomeriggio, i due mezzi viaggiavano lungo la superstrada Sora-Avezzano, all'altezza dello svincolo per Sora Nord. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, Fiat 250 e Renault Track 480 si sono scontrati in località San Vincenzo Ferreri. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio sono stati tre operai edili, che viaggiavano all'interno del furgone, deceduti. Al volante del furgone c'era un ventinovenne di origine nigeriana, morto subito insieme al passeggero sessantaseienne. Alla guida del camion c'era un uomo di cinquantasette anni, anch'egli trasportato in ospedale.

Il grave incidente è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare i primi soccorsi, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di varie ambulanze, per più persone coinvolte nel sinistro, le cui condizioni di salute sembravano serie. Due delle tre vittime sono morte sul colpo, mentre la terza è deceduta all'ospedale Santissima Trinità di Sora.

Chiusa la superstrada Sora-Avezzano

Sul luogo dell'incidente è arrivato il personale sanitario, i carabinieri intervenuti con diverse pattuglie, hanno chiuso il tratto di superstrada interessato, per agevolare le operazioni di soccorso e per consentire i rilievi di rito in sicurezza. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per la messa i sicurezza della carreggiata, e del personale Anas. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Da una prima ricostruzione pare che il camion abbia urtato lo sportello del conducente del furgone che transitava nella sua stessa direzione. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. Terminate le verifiche la strada è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità.