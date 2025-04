video suggerito

Testo e significato di Bella davvero, con la nuova canzone Ultimo annuncia dove terrà il Raduno degli Ultimi Si chiama Bella davvero l’ultima canzone di Ultimo, annunciata a sorpresa qualche giorno fa: ecco testo, significato e video del brano, che svela anche una sorpresa per i fan. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultimo (ph Giulia Parmigiani)

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, Ultimo ha pubblicato la sua ultima canzone Bella davvero, prodotta da Juli, con la sua etichetta indipendente Ultimo Records. Nei giorni scorsi il cantautore romano aveva annunciato a sorpresa questa uscita con un post su Instagram: "Bella davvero è il titolo della mia nuova canzone che uscirà venerdì 18 aprile – commenta Ultimo – “Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo. Eri bella eri bella eri bella eri Bella davvero". Alla fine c'era anche un messaggio criptico che riguardava una foto che lo vedeva in un campo aperto: "P.S. di questa foto ne riparleremo". Probabilmente questo commento ha a che fare con le scene finali del video di Bella davvero che riprendere la Vela di Calatrava dove si terrà il Raduno degli Ultimi, ovvero il mega concerto che terrà nel 2026, come scrive Il Messaggero.

Testo di Bella davvero

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella

E dormivi così col pigiama tuo blu

Che ti andava un po’ stretto e forse era troppo leggero

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella sul serio

Te ne stavi così

Con il tuo naso all’insù

Indicando e piangendo qui sotto st’inutile cielo

Ti ricordi di me

Ero zitto, ero zitto, ero zitto davvero

Me ne stavo così

Col cappuccio all’insù

Sempre schivo e in disparte ma in fondo col cuore sincero

Era bello per me

Era bello, еra bello, era bello davvеro

Mi guardavi come dipendesse soltanto da me

Tu mi bucavi con gli occhi e in un colpo eri dentro di me

Mi ricordo di te

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella

E parlavi di un mondo che adesso però qui non c’è

E mi sento da solo anche se sei di fianco di me

Mi ricordo di te

Leggi anche Testo e significato di Amor, la canzone di Achille Lauro è una dedica alla sua Roma

Sigarette e birre in piazza

Sapevamo di arroganza

Timidezza e vita sparsa

Noi

Tra dubbi e incertezze

Le lacrime nere noi

Avevamo quel poco per ridere tutte le sere

Ma era bello, era bello, era bello davvero

Dimmi perché la vita di colpo ci ha portato qui

A parlare così

Come fossimo stelle già spente che vedi per caso nel cielo

È finita, è finita, è finita davvero

Ma io sento che un giorno per caso ritornerai qui

Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo

Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero

Tarara-tarara -tarara

Tarara-tarara -tarara

Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo

Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero.

Il significato di Bella davvero

La canzone punta, come si legge nella nota stampa, "un occhio di bue sulla forza dei ricordi e sul desiderio di non perdere ciò che è stato, sorretto dal martellante leit motiv ‘eri bella eri bella eri bella davvero'". Il brano racconta il ciclo di una storia, dall'innamoramento ai ricordi di un amore felice ("Mi ricordo di te Sigarette e birre in piazza Sapevamo di arroganza Timidezza e vita sparsa Noi Tra dubbi e incertezze Le lacrime nere noi Avevamo quel poco per ridere tutte le sere") la fine ("È finita, è finita, è finita davvero"), raccontando anche le proprie fragilità, come quando Ultimo canta: "Me ne stavo così Col cappuccio all’insù Sempre schivo e in disparte ma in fondo col cuore sincero".

Il video dell'ultima canzone di Ultimo

Assieme al singolo è stato pubblicato anche il videoclip del brano, stato girato da YouNuts!, il duo di registi formato da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia. Nel video si vede Ultimo, protagonista, che alla fine di un turno in un ristorante sale sul palco e comincia a cantare questa canzone, rivolgendosi a una ragazza seduta a un tavolo con fidanzato e amici, fino al litigio tra i ragazzi, quando il cantante si avvicina troppo alla ragazza. Il video termina con le riprese proprio della Vela di Calatrava. Ultimo sarà in tour negli stadi, partirà il prossimo 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, fino al 23 luglio 2025.