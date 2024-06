Testo, significato e video di Occhi Lucidi di Ultimo, con Maria Esposito di Mare Fuori protagonista

video suggerito

Occhi Lucidi è la canzone di Ultimo pubblicata a dicembre 2023. Nel video ufficiale presente Maria Esposito, protagonista di Mare Fuori nei panni di Rosa Ricci, ecco il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Ultimo e Maria Esposito, video ufficiale di Occhi Lucidi

Occhi Lucidi, il singolo del cantautore romano Ultimo, è stato pubblicato il 2 dicembre 2023: il brano fa parte della colonna sonora che sta accompagnando il cantante, impegnato con Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua. Un tour di 10 date che attraversa alcuni degli stadi più importanti d'Italia, dalla doppia data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli fino allo Stadio Olimpico di Roma, in cui si esibirà per tre volte. Nel racconto del brano, legato anche al video ufficiale pubblicato su YouTube, si scorge una figura familiare. Ad accompagnare al piano Ultimo c'è una delle protagoniste della serialità italiana: Maria Esposito, che interpreta il ruolo di Rosa Ricci nella premiata serie tv Rai Mare Fuori. Qui il testo, il significato e il video di Occhi Lucidi.

Il testo di Occhi Lucidi

Io non lo so

Cosa ci faccio qui

A pensare no

A dire a tutti di sì

Mi ricordo di sogni,

Progetti e diverse magie

A vivere dentro un cortile

A vivere senza bugie

A se parlassi la mia lingua

Ora ti direi che mai

Ho vissuto più vite in un giorno

E non ci crederai

Siamo fatti tutti un po’ così

Occhi forti e cuori fragili

Io non lo so

Cosa mi manca qui

E vivo una vita

Come quelle dei film

Tra gli attori, comparse

Risate e malinconie

A fissare in un bar una donna

E di colpo sentirla già mia

A se parlassi la mia lingua

Ora ti direi che mai

Ho vissuto più vite in un giorno

E non ci crederai

Siamo fatti tutti un po’ così

A se potessi uscire dal mio corpo

Forse lo farei

Ma solo per restarti sempre intorno

E dirti come stai

Siamo fatti tutti un po’ così

Occhi forti e cuori fragili

Stavamo su una barca

Al centro del tuo mare

Lontano dai rumori

E vicino alle risate

Volevo darti un sogno

E non ci son riuscito

Volevi darmi tutto

E adesso l’ho capito

Siamo fatti tutti un po’ così

A se potessi uscire dal mio corpo

Adesso lo farei

Ma solo per restarti sempre intorno

E chiederti come stai

Siamo fatti tutti un po’ così

Occhi forti e cuori fragili

Siamo fatti tutti un po’ così

Senza parole e gli occhi lucidi

Il significato di Occhi Lucidi

Occhi Lucidi ha rappresentato l'ultimo episodio in un 2023 molto ricco per Ultimo, una canzone che sembra quasi spegnere gli animi accesi dei mesi estivi, in cui veniva pubblicata Paura mai, anticipata sul palco dello Stadio Olimpico di Roma lo scorso 10 luglio in anteprima nazionale. La canzone infatti si lega al passato e alla spensieratezza di emozioni a cui il protagonista non riesce più a provvedere, ormai con "una vita come quelle dei film, tra gli attori, comparse, risate e malinconie". Nella terza strofa si accenna anche a una relazione, la condivisione di un "sogno e non ci son riuscito", soprattutto dopo essersi accorto delle intenzioni della partner. E proprio nell'outro del brano, l'immagine più forte, col cantautore che canta: "Se potessi uscire dal mio corpo adesso lo farei, ma solo per restarti sempre intorno e chiederti come stai".

Il video di Occhi Lucidi

Il video di Occhi Lucidi è stato diretto dalla coppia di Younuts! composta da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, in collaborazione con Edoardo Palma. L'elemento da sottolineare all'interno del video è sicuramente la presenza, l'affiancamento al pianoforte suonato da Ultimo, dell'attrice napoletana Maria Esposito. La giovane donna, protagonista nel 2023 con la terza stagione della fortunata serie Rai Mare Fuori, nei panni di Rosa Ricci, riempie di colori e sbalzi emotivi la camera in cui canta Ultimo, accompagnandolo anche nella pittura delle mura dell'abitazione: una metafora di come la partner, nel brano, colori la vita del protagonista.