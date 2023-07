Maria Esposito (Rosa Ricci) di Mare Fuori: “Non sono italiana, sono napoletana”. E giù polemiche La giovanissima interprete di “Mare Fuori” scatena la discussione con una frase su Instagram.

«Non sono italiana, sono Napoletana!». Maria Esposito, classe 2003, posa per una foto davanti all'uscita della metro Toledo che affaccia sui Quartieri Spagnoli. E per accompagnare la didascalia sulla sua pagina Instagram da «mega-influencer» (oltre 1 milione di followers) butta lì questa epigrafe che vorrebbe essere una dichiarazione d'appartenenza ma che ovviamente lascia il campo a tante polemiche fra i commenti. L'attrice è protagonista della serie tv teen "Mare Fuori": interpreta Rosa Ricci, una veemente e carismatica reclusa nell'Istituto Penale per i Minorenni (Ipm). È amatissima dai coetanei ed è considerata uno dei giovani più in vista del panorama degli attori napoletani, sarà anche a teatro per la trasposizione in musical di Mare Fuori, diretta da Alessandro Siani.

«Non sono italiana, sono napoletana! È un'altra cosa!» ebbe a dire anni fa in una ormai celebre intervista Sophia Loren, due volte premio Oscar, l'attrice italiana più conosciuta e iconica nel mondo. Quella della giovanissima interprete della serie tv voleva essere un omaggio a Sophia? Chissà.

Fatto sta che leggendo i commenti su Instagram non mancano i rimbrotti e le polemiche:« Affermazione molto brutta, e sono napoletano. Sono queste cose che ci fanno sfottere fuori» esordisce Gerardo, seguito subito da un altro: «Questa affermazione è molto brutta e diseducativa. Credo che quando si è al centro dell'attenzione, specie per i giovani, i messaggi dovrebbero essere altri: ci rifletta».

C'è chi è invece entusiasta:

Maria sei l'ambasciatrice di Napoli delle nuove generazioni, dopo Sofia Loren e Luisa Ranieri!

Sei proprio una scugnizza napoletana e la tua città non può che essere orgogliosa di te.

E ancora, c'è chi la butta sulla storia vista da un punto preciso, quello iper-meridionalista:

Questa è la cosa più bella e giusta che potessi dire! Dopo essere stati derubati con l’unità d’Italia da anni veniamo ghettizzati ed impoveriti ma nonostante ciò siamo sempre migliori.

«Si ma sei anche italiana e ne devi essere orgogliosa», le scrive un altro utente. E ora dopo ora i messaggi diventano centinaia: «Si ta facendo una polemica per una frase detta dai più grandi attori quali Sofia Loren, Bud Spencer, Marcello Mastroianni…non vedo dove sia il problema…».

