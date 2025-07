Teatro San Carlo, stop al nuovo polo per gli spettacoli a Vigliena: bocciato dall’Autorità Portuale

Il Teatro San Carlo di Napoli / immagine di repertorio

Stop agli spettacoli del Teatro San Carlo negli ex stabilimenti Cirio a Vigliena. L'Autorità Portuale di Napoli, tramite il Commissario straordinario Andrea Annunziata scrive al sindaco Gaetano Manfredi, al Comandante della Polizia Municipale, e al responsabile dello Sportello unico per le attività produttive: "Attività non conforme alle specifiche funzioni portuali". Tutto è partito da una richiesta di chiarimenti fatta dal consigliere comunale e magistrato anti-camorra Catello Maresca.

Nella nota, inviata lo scorso mese di giugno, Maresca chiedeva all'Autorità Portuale la "verifica degli adempimenti autorizzativi, acustici, di sicurezza e di destinazione d’uso per gli eventi negli ex stabilimenti Cirio a Vigliena", alla luce delle notizie di "organizzazione di eventi". "Trattandosi di un’area ex industriale riconvertita", sottolineava il leader dell'opposizione in consiglio comunale, "si ritiene doveroso accertare che tali iniziative rispettino integralmente la normativa vigente in materia di pubblico spettacolo, sicurezza, impatto acustico, agibilità e destinazione d’uso degli spazi".

Le ex Officine Cirio di Vigliena concesse al San Carlo nel 2009

Le Officine ex Cirio di Vigliena, che si trovano all'interno del Porto di Napoli, infatti, "sono state concesse – come si legge nalla richiesta di Maresca alla Fondazione Teatro di San Carlo dall’Autorità Portuale nel 2009 per usi ben specifici: falegnameria, laboratori per scenografie, sala prove, uffici e formazione". La risposta dell'Autorità Portuale è arrivata nelle scorse ore e conferma che "attualmente, la Fondazione Teatro San Carlo è titolare, della concessione", "per l'uso di locali ubicati in parte del fabbricato denominato Corpo E (mq.1.600 di cui 800 al piano terra e 800 al primo piano) e parte del fabbricato denominato Corpo A (mq.3.618 di cui 1.458 al piano terra e 2.160 al primo piano) oltre a mq.639,90 di aree scoperte nell'ambito del compendio ex Cirio adibiti a falegnameria per realizzazione di scenografie, sala prove coro, uffici e sala formazione".

Lo stop dell'Autorità Portuale agli spettacoli

L'Autorità Portuale, nella stessa nota, precisa che "con provvedimento del 12 giugno 2024, ha inteso rigettare" l'istanza fatta a dicembre 2021 "concernente la richiesta di ampliamento dello scopo della concessione di effettuare spettacoli, conferenze pubbliche e buvette a servizio delle stesse attività". Il motivo? Secondo l'Autorità Portuale, sarebbe "non conforme alle specifiche funzioni portuali" e "agli indirizzi di pianificazione delineati dal Documento di Programmazione Strategica di Sistema di questa Autorità". "In mancanza di autorizzazione/atto di competenza della scrivente – conclude Annunziata – le attività segnalate non possono essere svolte".

Quali verifiche erano state chieste all'Autorità Portuale sull'ex Cirio di Vigliena

Ma cosa aveva chiesto di verificare il consigliere e pm Maresca all'Autorità Portuale? Nello specifico, tra le altre cose, se fosse stata "presentata la SCIA per attività temporanea di pubblico spettacolo", se fosse stata "redatta e approvata una valutazione previsionale di impatto acustico" o se fossero "state concesse deroghe comunali ai limiti acustici". Se fossero "pervenute comunicazioni alla Polizia Municipale circa la gestione afflussi, viabilità, presidio di sicurezza" e "se fossero "stati acquisiti tutti i pareri tecnici necessari per garantire l'agibilità dei locali". Se il Comune di Napoli avesse "rilasciato permessi specifici o deroghe per l'organizzazione di eventi pubblici da parte della Fondazione". Se fosse "stata presentata una richiesta di cambio di destinazione d'uso degli immobili" e se fossero "tecnicamente idonei ad ospitare pubblico".

L'Autorità Portuale, nella nota del 9 luglio, ha chiesto infine alla Fondazione Teatro San Carlo "di voler fornire chiarimenti e/o delucidazioni in merito a quanto riportato da recenti notizie di stampa relative all'organizzazione di eventi presso gli ex stabilimenti Cirio a Vigliena".