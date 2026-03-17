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Presidenza Fico in Regione Campania

Nuova direzione artistica del Teatro Trianon, 89 richieste, anche dall’estero. Contratto da 90mila euro

Arrivate proposte da tutt’Italia, anche dall’estero. Fico e Cutaia: “Abbiamo fatto bene a prorogare la durata della presentazione delle domande”
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A cura di Ciro Pellegrino
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Il teatro Trianon Viviani di Forcella
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Presidenza Fico in Regione Campania

Allungare i tempi per la presentazione delle domande è servito: i partecipanti alla selezione del nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Forcella a Napoli, retto da una fondazione controllata dalla Regione Campania erano 58 a fine settimana scorsa e ora che sono scaduti i termini sono 89. Sono arrivate domande da tutt'Italia, anche dall'estero. Ora la palla passa a Palazzo Santa Lucia: l'obiettivo del governatore Roberto Fico e dell'assessore alla Cultura Ninni Cutaia, è individuare a stretto giro una figura di alto profilo per guidare la programmazione artistica e culturale del teatro nel prossimo triennio.

La selezione avverrà anche attraverso l'esame dei progetti presentati dai candidati, che includono indirizzo artistico, linee di programmazione e pianificazione delle attività; nei prossimi giorni prenderà avvio la fase di valutazione delle candidature e dei progetti. Il contratto, se dovesse essere confermato l'inquadramento della direttrice uscente, l'attrice, cantante e scrittrice Marisa Laurito, dovrebbe essere un triennale da 90mila euro.

«Un risultato eccezionale in termini di partecipazione  – è il commento di Roberto Fico – che conferma la validità di un percorso basato su merito, trasparenza e partecipazione». «Ricevere quasi novanta candidature – chiosa Cutaia – significa che la scelta della Regione di promuovere una procedura aperta, trasparente e basata sul merito è stata apprezzata dal mondo della cultura».

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