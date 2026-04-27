Roberto Fico nomina la coordinatrice particolare della sua segreteria in Regione Campania

Roberto Fico

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Si delinea un ulteriore tassello della Regione Campania guidata da Roberto Fico. Qualche giorno fa il governatore ha nominato Silvia Pino come coordinatrice della segreteria particolare della presidenza. Trentottenne, pugliese, Silvia Pino ha ricoperto lo stesso ruolo durante la presidenza Fico alla Camera dei Deputati

L’incarico rientra nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico. Obiettivo: affiancarlo nelle attività di indirizzo e rappresentanza istituzionale. Si tratta, quindi, di una funzione di raccordo tra la dimensione politica e quella amministrativa, senza competenze gestionali dirette.

La segreteria del presidente è guidata dalla segretaria particolare Laura De Vita; l'ufficio stampa della giunta regionale è diretto dal capo ufficio stampa Dario Fonzo, mentre i rapporti politico-istituzionali con i media sono curati dalla portavoce Fiorella Taddeo; la comunicazione digitale e multimediale è affidata a Jacopo Di Bonito, mentre la segreteria di giunta è diretta dal dirigente Mauro Ferrara e il coordinamento generale della struttura fa capo al capo di gabinetto Francesco Comparone.

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Nei giorni scorsi il governatore, esponente del Movimento Cinque Stelle ed eletto con un "campo largo" di centrosinistra che va dal Pd a renziani e socialisti, con una delibera di indirizzo ha per così dire «messo un freno» agli staff politici degli assessori regionali, stabilendo un limite preciso al personale cosiddetto "in comando" nelle segreterie particolari: massimo due unità per ogni assessore e tre per il vicepresidente.