Il testo e il significato di Altrove: Ultimo e la dedica a Jacqueline, dopo la polemica di Morgan

A cura di Vincenzo Nasto

Ultimo, 2024

A una settimana dal suo nuovo album, Ultimo ha pubblicato nelle ultime ore la titletrack del progetto: Altrove. Il brano arriva dopo il grande successo nella collaborazione con Geolier in L'ultima poesia, che ha conquistato quasi 30 milioni di streaming su Spotify in poco più di un mese. Nel frattempo, stamattina dalle sue storie Instagram, ha provato alcuni dei brani all'interno dello Stadio Olimpico di Roma, preludio di ciò che capiterà da giugno, quando partirà il suo tour negli stadi. Altrove è anche una dedica, neanche tanto nascosta, alla propria compagna Jacqueline Luna di Giacomo, la figlia di Heather Parisi. Nel video, diretto da YouNuts, vengono ripresi momenti di vita quotidiana della coppia, ma soprattutto un viaggio in barca, che li lascia vagare lontano da tutti, o come suggerisce il titolo, "altrove". Qui il testo e il significato della canzone.

Il testo di Altrove

Oh, da quand’è che non sbagli senza più

Senza più fartene una colpa

Oh, Siamo presi e buttati al mondo noi

Fermi in alto su questa giostra

Dammi dammi dammi di più

Da questa vita

Oh, ti ricordi quel pomeriggio e

La tua pelle nelle mie tasche

Oh, ti ricordi quel giorno grigio noi

Stesso mare, diverse barche

Dammi, dammi, dammi di più

Da questa vita

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami e portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove

Oh, Cosa c’è che non vuoi capire

Certe cose non hanno fine

Oh, Fuori no però dentro vive

Questa voglia di poter dire

Dammi, dammi, dammi di più

Da questa vita

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami e portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove

Oh-o-o

Da quant’è che non esci più

Che ci provi ma cadi giù

Come stai io sto bene e tu?

Da quant’è che non esci più

Che ci provi ma cadi giù

Come stai io sto bene e tu?

Amore

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami, portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove

Il significato di Altrove

Altrove è il nuovo singolo pubblicato da Ultimo, omonimo del disco che uscirà solo settimana prossima, il 17 maggio. La produzione affidata a piano e chitarra evoca l'energia di un racconto, quello di coppia tra Ultimo e la propria compagna, che sembra estraniare proprio l'autore da tutto ciò che lo circonda che non sia lei. Nel testo viene sottolineato come il protagonista non abbia voglia di "altre persone o cose nuove", ma solo perdersi con la propria partner tra "stelle accese e spiagge vuote". Una canzone che accende l'entusiasmo dei fan, a poco meno di un mese dall'inizio del tour negli stadi, che partirà il prossimo 2 giugno dallo stadio Nereo Rocco di Trieste. Sicuramente però, come già mostrato nelle storie Instagram delle ultime ore che lo ritraggono in uno stadio Olimpico vuoto, le date da cerchiare in rosso saranno il 22-23-24 giugno: Ultimo ritorna nello stadio romano, abbracciando il pubblico con il suo nuovo album. Il testo e la musica di Altrove sembra chiarire il fraintendimento, anche polemico, sollevato da Morgan nelle scorse settimane, quando aveva accusato il cantante romano di aver plagiato il titolo del singolo più famoso dell'ex BluVertigo.

Il tour negli stadi di Ultimo

2 giugno 2024 – Trieste @ Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

9 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

16 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

23 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

24 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo (SOLD OUT)

6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo (SOLD OUT)