Ultimo annuncia il nuovo album Altrove: è passato solo un anno da Alba

A cura di Francesco Raiola

Ultimo ha annunciato l'uscita del suo nuovo album a solo un anno dall'uscita di Alba, lavoro che fu pubblicato a ridosso della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone omonima. Ultimo ha deciso di far uscire Altrove – questo il titolo – poco prima del suo tour negli stadi: l'album – il settimo per il cantautore romano -, infatti, sarà pubblicato il prossimo 17 maggio, sempre sotto la sua etichetta Ultimo Records, distribuito da Believe. Ultimo si sta preparando al suo nuovo tour negli stadi e pochi giorni fa ha duettato con Geolier ne L'ultima poesia, una canzone che sta conquistando le classifiche, com'era facile immaginare vista la potenza di fuoco dei due artisti che, benché provenienti da generi diversi, hanno unito le forze cercando un punto di unione.

Cosa sappiamo di Altrove, nuovo album di Ultimo

La tracklist è molto breve, sono otto canzoni con un solo featuring, quello col rapper Mezzosangue, ma l'album arriva proprio per accompagnare i fan verso gli stadi, resta da vedere quanti e quali brani Ultimo inserirà in una scaletta che nonostante la giovane età ha già brani che non possono mancare. Da quello che si apprende dal comunicato stampa l'Altrove di Ultimo è "Un vero e proprio racconto in musica che il cantautore romano ha tracciato per raccontarsi in modo inedito, accompagnando per mano i suoi fan a scoprire quell’altrove che ognuno disegna in modo unico e custodisce dentro di sé". A proposito dell'unica collaborazione, con mezzosangue, Ultimo ha spiegato: "Non è questione di genere musicale, non è questione di pop o di rap, è questione di fare musica per amore e per la propria verità così facendo credo non si possa perdere mai".

La tracklist di Altrove di Ultimo

Il cantautore romano ha condiviso con il suo pubblico anche la tracklist dell'album, da cui abbiamo appreso della collaborazione con Mezzosangue. Ecco la lista delle canzoni di Altrove:

Altrove

Lunedì

Quando saremo vecchi

Neve al sole

Quei due innamorati

Amore di strada

Occhi lucidi

Diluvio universale (feat. Mezzosangue)

Il tour negli stadi

A giugno Ultimo partirà per il tour in alcuni stadi italiani, intitolato "La favola continua": sono 10 tappe, con la data zero che si terrà il 2 giugno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste per proseguire al Maradona di Napoli l'8 e 9 giugno, con la prima sold out, bis anche a Torino (15-16 giugno, la prima sold out) e, per il secondo anno di fila, la tripletta all’Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out). Prosegue con un’unica tappa in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina e infine la tappa conclusiva del 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, anche quest’ultima già esaurita.