Il testo e il significato de L’ultima poesia, Geolier e Ultimo cantano la fine di un amore

Francesco Raiola

Si chiama L'ultima poesia il singolo di Geolier che segue I p' me, tu p' te, la canzone con cui si è classificato al secondo posto dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. IL rapper napoletano collabora per la prima volta con Ultimo, il cantautore romano che nei mesi scorsi era stato avvistato più volte a Napoli, proprio con Geolier e il suo team. I due cantanti sono tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano e questa volta si uniscono cercando di unire i propri mondi, con il rapper che si avvicina a Ultimo in uno dei suoi momenti più melodici e per la prima volta permette al cantautore di esibirsi in napoletano.

Il testo di L'ultima poesia

Quando tu sola te ne vai

Tu sola te ne tuorne

Nun t'annasconnere che ‘o saje

T’arragge e nun t'adduorm

Na vita nun è abbastanza pe' te conoscere, in fondo

Visto ca tu nun permiette maje a nisciuno ddo fà

Essere noi è difficile perché sapimmo si

Ce viene ditto ‘na bugia oppure ‘na verità

Na notte ca nun schiara

E sti pensieri se ne fujeno

N’abbraccio brucia ‘e mane

Staje luntano, te ne fuje da me

E certe vote no, nun è accusi difficile

A stà ‘nzieme a te equivale a vivere o a m'accirere

T'annammure pecché nun vuò sta tu sola

Ma stai sola pure si staje cu' me

Comme vuò ca te voglio bene

Se ogni abbraccio è ‘na catena all'anema

Cancella tutte cose, ‘o munno nun esiste

Però esisti ancora tu

E t'aggio scritto l'ultima poesia

T'annammure pecche nun vuò sta cu' te

Nun criscimmo mai pecché crescimmo troppo ambresso

U male è semp' ‘o stesso però tu ‘o guardi diverso

Simm jute ‘o manicomio cchiù ‘e ‘na vota

‘O vide ca è fernuta ‘na canzone senza note

E non pazziammo cchiù io e te

E non m'hai ditt cchiù ‘o pecché

Te ne si juta luntano a me

Io luntano a te nun voglio stà pe' nu juorno ‘e cchiù

Dalla fine non è vero che nuje murimm

Nuje ce sceglimmo a chi porta cu nuje int'a nata vita

Facimm' ammore ma è ‘na guerra, o c’assumiglia

Te conuscevo prima e te conoscere pe' finta

Pero nun fa niente, no nun è accussì difficile

A sta ‘nzieme a te equivale a vivere e m’accirere

T'annammure pecché nun vuò sta tu sola

Ma stai sola pure si staje cu me

Comme vuò ca te voglio bene

Se ogni abbraccio è ‘na catena all'anema

Cancella tutte cose, ‘o munno nun esiste

Però esiste ancora tu

E io ti ho scritto l'ultima poesia perché

Pensavo che così non ti scordavi me

Ma io scordavo te

È una finta verità che mi brucia

Ma guarisce il cuore

T'annammure pecché nun vuò sta tu sola

Ma stai sola pure si staje cu' me

Comme vuò ca te voglio bene

Se ogni abbraccio è ‘na catena all'anema

Cancella tutte cose ‘o munno nun esiste

Però esiste ancora tu

E t'aggio scritto l'ultima poesia

T'annammure pecche nun vuò sta cu' te

La traduzione della canzone

Il significato della nuova canzone di Geolier con Ultimo

La canzone viene presentata come il prosieguo di I p' me, tu p' te, con i due protagonisti che ormai stanno chiudendo la propria relazione, quella in cui "ogni abbraccio è ‘na catena all'anema". Questa canzone, quindi, è l'ulti a poesia che uno scrive all'altro, una poesia di addio in cui il protagonista prende coscienza che alla fine lei crede di essere innamorata solo perché non vuole stare più sola. La relazione, nata quando i due protagonisti erano ancora piccoli, è stata spesso tormentata ("Simm jute ‘o manicomio cchiù ‘e ‘na vota"), l'allegria sembra finita ("E non pazziammo cchiù io e te") e lei si è allontanata, benché lui continui a chiedersi perché e a voler stare ancora con lei, ma nonostante ciò il destino sembra segnato.