Ecco cosa facevano Geolier e Ultimo assieme a Napoli: esce “L’ultima poesia”, prima canzone assieme

Geolier ha annunciato l'uscita de L'ultima poesia, nuovo singolo con la collaborazione di Ultimo.

A cura di Francesco Raiola

Che Ultimo e Geolier stessero lavorando a qualcosa assieme non era un segreto, dopo i vari avvistamenti di questi ultimi mesi, ma oggi sappiamo che il risultato è una canzone, "L'ultima poesia" che sarà pubblicata venerdì 22 marzo. I due cantanti hanno postato sui propri profili Instagram una versione fatta in casa, piano e voci di questo nuovo brano del rapper napoletano che ha in Ultimo un featuring che lo porta verso lidi meno rap e più pop, con il cantautore romano che -almeno nella versione home made – costruisce un'atmosfera più vicina alle sue corde, chiedendo a Geolier di usare la voce in terreni forse meno abituali per lui.

La canzone è il seguito di I p' me, tu p' te

Ma il rapper, a sua volta, porta Ultimo a mollare per un attimo la sua romanità, portandolo a cantare per la prima volta in napoletano rendendo omaggio alla città partenopea, verso cui, più volte, Ultimo ha mostrato il suo amore e in cui terrà due concerti, il prossimo 8 e 9 giugno, allo stadio Maradona. La canzone è prodotta da Takagi e Ketra e stando alla nota stampa fonde i due mondi dei cantanti: "I due artisti si contaminano, nella melodia così come nelle parole, per un brano che narra della fine di un amore senza cui però non si riesce a stare" si legge nella nota stampa che sottolinea come questo brano possa essere il seguito naturale di I p' me, tu p' te, la canzone con cui Geolier si è classificato al secondo posto dell'ultimo Festival di Sanremo.

Cosa sappiamo di L'ultima poesia

Nel comunicato, si legge anche che "L'ultima poesia" è "Un brano intenso, figlio di un’amicizia e di una grande stima reciproca – che ha visto gli artisti negli ultimi anni incontrarsi spesso tra Roma e Napoli -, ma anche da una richiesta costante che arriva dalle fanbase di entrambi. Un feat inedito, in cantiere già dallo scorso autunno, che segna una nuova collaborazione di Ultimo con un artista italiano dopo a 6 anni. È atteso dai media da maggio dell'anno scorso, quando – come successo di nuovo nelle ultime settimane – vociferavano di una possibile hit in arrivo, avendoli visti insieme a Napoli"

Il tour estivo di Geolier

L’annuncio di questa nuova canzone arriva a pochi giorni da quello del terzo sold out di Geolier allo Stadio Diego Armando Maradona, nel corso di una festa lunga 3 giorni a Napoli e per Napoli. Il tour di Geolier, prodotto da Magellano Concerti, lo vedrà esordire live il 15 giugno allo Stadio di Messina, per poi approdare il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio di Napoli e continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer Festival (5 luglio), Fiera Milano Live (6 luglio) Sonic Park a Stupinigi TO (12 luglio) e Oversound Music Festival a Gallipoli (12 agosto).