Testo e significato di Sarò con te, la nuova canzone di Geolier per festeggiare lo scudetto del Napoli Geolier ha scritto una nuova canzone che si chiama Sarò con te e fa da colonna sonora all'omonimo film documentario sulla cavalcata scudetto del Napoli.

A cura di Francesco Raiola

Geolier e Khvicha Kvaratskhelia (IG del rapper)

A pochi mesi dal secondo posto al Festival di Sanremo con I p' me, tu p' te e dall'uscita della canzone con Ultimo, L'ultima poesia, Geolier torna con una canzone nuova che celebra la cavalcata scudetto del Napoli nella stagione 2022/2023. Il rapper, grande tifoso dei partenopei, partecipò alla festa finale e spesso è in Tribuna, ma in occasione del film scudetto, che sarà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 4 maggio, ha scritto una canzone originale che accompagnerà chiunque voglia rivivere lo scudetto tornato dopo 30 anni a Napoli. Geolier, quindi, oltre a essere uno dei protagonisti del film, ovviamente, ha anche scritto una canzone ad hoc che prende il nome del documentario, nonché uno degli inni più conosciuti del Maradona ("Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione!")

Il testo di Sarò con te

T'aggio aspettato pe tutta ‘a vita e finalmente staje ccà,

nun t'aggio mai tradito, int"e juorne grigi, int"e juorne fridde,

te dedico ‘na città che è ‘na meraviglia.

Tu me salve, m'accide, e aropp' tuorne a me fà respirà,

te difendo pe' sempre io e te sule nguollo a tutte quante

e nun t"o saccio spiegà,

je more pe' te, stong ccà pe' te,

je more pe' te, è cchiù forte ‘e me,

je more pe' te, è cchiù forte ‘e me

La traduzione di Sarò con te

Ti ho aspettato per tutta la vita e finalmente sei qua,

non ti ho mai tradito, nei giorni grigi, nei giorni freddi,

ti dedico una città che è una meraviglia

Tu mi salvi, mi uccidi e dopo torni a farmi respirare

Ti difendo per sempre, io e te soli contro tutti quanti,

e non so spiegartelo,

io muoio per te, sono qua per te

io muoio per te, è più forte di me

io muoio per te, è più forte di me

Il significato della nuova canzone di Geolier

La canzone di Geolier riprende alcuni dei punti fermi del tifo partenopeo che tornano spesso nei cori dello stadio Maradona. Innanzitutto, Geolier parla del tempo trascorso sperando di vedere la sua squadra del cuore vincere lo scudetto. Il rapper, infatti, non era ancora nato quando il Napoli vinse il suo secondo scudetto, nella stagione 89/90, sottolineando come la fede non abbia mai vacillato anche quando le cose non andavano bene ("nun t'aggio mai tradito, int"e juorne grigi, int"e juorne fridde"). Napoli lo salva, lo uccide ma alla fine è come aria, lo fa respirare. Geolier riprende un altro coro, quel "difendo la città" che lo vede solo con Napoli contro tutti, fino alla chiusura di questo primo estratto. Nella chiusura viene campionato anche Life is life, la canzone degli Opus che fa da colonna sonora a uno storico video in cui Maradona fa riscaldamento.

Il film evento sullo scudetto del Napoli

Il film dello scudetto, diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, celebra la vittoria della squadra partenopea 33 anni dopo l'ultima volta, quando c'era ancora Diego Armando Maradona. Sarà la celebrazione che vede protagonisti la squadra e i tifosi. Come si legge nella nota stampa: "‘Sarò con te' è una reunion per tutti i tifosi per celebrare, ancora una volta, una vittoria e una città in festa rivivendo sul grande schermo una gioia attesa per 33 anni, raccontata attraverso lo sguardo e le parole di giocatori come il Capitano Giovanni Di Lorenzo, Frank Anguissa, Piotr Zieliński, Khvicha Kvaratskhelia, Kim Min Jae, Giovanni Simeone, Juan Jesus, Eljif Elmas, Victor Osimhen, Mario Rui, Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Alex Meret, Mathias Olivera, Stanislav Lobotka, Matteo Politano, di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo come Fabio Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Silvio Orlando, Maurizio de Giovanni, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Marco D’Amore, Diletta Leotta, Paolo Condò, Robert Del Naja, Federica Zille, Pierluigi Pardo, Fabrizio Roncone, Francesco Repice, allenatori, di direttori sportivi e staff del Napoli, come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, Giuseppe Santoro e Nicola Lombardo e del Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.