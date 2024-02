Testo, traduzione e significato di I p’ me, tu p’ te, la canzone di Geolier a Sanremo 2024 Geolier, nome d’arte di Emanuele Palumbo, al Festival di Sanremo con I p’ me, tu p’ te, una canzone interamente in napoletano. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Geolier, nome d'arte di Emanuele Palumbo, arriva al Festival di Sanremo 2024 con il brano I p’ me, tu p’ te, una canzone interamente in napoletano. Si tratta dell'esordio assoluto del rapper napoletano all'Ariston, con un brano a cui hanno lavorato autori come D. Simonetta, P. Antonacci, D. Totaro, F. D’Alessio, G. Petito e Michelangelo. Dopo aver esordito nel 2018 con P Secondigliano con Nicola Siciliano, Geolier è diventato uno degli artisti di riferimento della scena rap italiana, grazie all'album d'esordio Emanuele, ma non solo. Infatti, nel 2023, il suo secondo album, Il coraggio dei bambini, è stato il progetto più ascoltato in Italia. L'orchestra durante la sua esibizione sarà diretta dal maestro Francesco D’Alessio. Qui il testo e il significato di I p' me, tu p' te.

Il testo di I p' me, tu p' te

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu pe’te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient'altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

La traduzione di I p' me, tu p' te

Noi siamo due stelle che precipitano,

ti stai vestendo consapevole che ti devi spogliare

Pure il male ci fa bene

Abbiamo sperato di stare per sempre insieme

No no, come si fa

No no, dimenticalo

Per adesso, non posso farlo

Se non esistessi, avrebbero dovuto inventarti.

La felicità quanto costa se i soldi non possono acquistarla

Ho sprecato tempo a parlare

Non avrei mai pensato

che l’inizio della storia era già la fine per noi

il cielo ci sta guardando

e quando piove è perché

è dispiaciuto per me e te

Per questo motivo sta cominciando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

e tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Mi intrappoli abbracciandomi

pure il diavolo era un angelo

Come puoi amarmi se non ti amo

come puoi volare senza ali

E’ passato tanto tempo dall’ultimo volta

dammi un po’ di tempo per l’ultima volta

No no, come si fa

No no, dimenticalo

Per adesso, non posso farlo

Se non esistessi, avrebbero dovuto inventarti.

La felicità quanto costa se i soldi non possono acquistarla

Ho sprecato tempo a parlare

Non avrei mai pensato

che l’inizio della storia era già la fine per noi

il cielo ci sta guardando

e quando piove è perché

è dispiaciuto per me e te

Per questo motivo sta cominciando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

e tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Questa notte è solo nostra

se cerchi la luna, vado a prenderla e te la porto

e pure se lo facessi, tu non ne saresti contenta

vorresti tutte le stelle, io vorrei più tempo con te

Per questo motivo sta cominciando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

e tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Il significato di I p' me, tu p' te

Geolier sarà uno dei protagonisti sul palco del Festival di Sanremo 2024: il suo esordio arriva con I p' me, tu p' te. Ha raccontato così il brano nell'intervista a RaiPlay: "Un pezzo uptempo, un po' cassa dritta, parla di una coppia che si ama troppo e riesce a capire che è il momento di fare I p' me, tu p' te".