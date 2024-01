Geolier canterà a Sanremo in napoletano. Amadeus: “Musica partenopea ascoltata in tutta Italia” Amadeus difende la scelta di Geolier e del tuo testo in napoletano: “La musica partenopea ormai è nazionale, viene ascoltata da nord a sud”. E il rapper, per i bookmakers, sarebbe proprio il favorito alla vittoria finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il rappert Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo

Il rapper Geolier canterà in napoletano la sua "Io pe' me, tu pe' te" al Festival di Sanremo 2024: lo ha confermato Amadeus nella conferenza stampa dopo il preascolto dei brani della ormai imminente rassegna canora. Alla conferenza stampa tenutasi oggi, inevitabile che tra i giornalisti presenti venisse posta la domanda sul rapper napoletano. E lo stesso Amadeus non si è tirato indietro, spiegando a chi gli chiedeva come mai venisse dato spazio ad un testo interamente in napoletano, che "si tratta di una realtà discografica fortissima".

Amadeus ha poi aggiunto, dopo aver scherzato che "sarà che ho la moglie napoletana e la capisco", "oggi i testi in napoletano sono di livello nazionale e ascoltati in ogni parte d'Italia, da nord a sud. Ecco perché ho aperto le porte a Geolier", ha aggiunto il direttore artistico veronese, alla sua quinta conduzione consecutiva del Festival di Sanremo, aggiungendo che "non è più solo musica partenopea, ma nazionale".

E per i bookmaker, proprio il rapper napoletano è tra i favoritissimi per la vittoria: Geolier, infatti, è il più quotato per il successo, davanti a tutti gli altri che siano i "mostri sacri" della musica italiana come Alessandra Amoroso o la rivelazione Angelina Mango. Il Festival di Sanremo inizierà il prossimo 6 febbraio, con la finalissima prevista per sabato 10 febbraio e sarà trasmesso, come di consueto, in Eurovisione.