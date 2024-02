Geolier vince e riapre un Sanremo già scritto: ora ad Angelina Mango serve un miracolo La vittoria di Geolier durante la serata Cover di Sanremo 2024 rompe i piani del Festival, che aveva in Angelina Mango la sua figura “perfetta”. Adesso ci attende una vera finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

È terminata la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, dedicata alle cover. E le ultime immagini, prima che Amadeus abbandoni il palco dopo la premiazione di Geolier, restituiscono un silenzio fastidioso, che fa sfondo a cinque minuti di paura e delirio avuti a Sanremo. Sì, perché l'annuncio della Top 5, con conseguente vincitore della serata cover, sembrava, fino a pochi minuti prima un film dal finale già scritto: il momento di allucinazione collettiva durante la performance di Angelina Mango con La Rondine di suo padre Pino, sembrava averle già consegnato lo scettro, con la conseguente vittoria nella serata successiva. E invece, Geolier ha rovinato i piani del Festival, del pubblico dell'Ariston, che ha ritenuto un'ingiustizia la sua vittoria, alterata anche dalla natura musicale proposta sul palco dell'Ariston dal rapper di I p' me, tu p' te. Il risultato? Fischi, ingiusti, di disapprovazione.

La tempesta perfetta di Geolier a Sanremo 2024

L'ingiustizia denunciata dal pubblico di Sanremo ha sconvolto lo stesso giovane autore napoletano, antagonista improvviso, in un Festival che doveva sancire la sua naturale ascesa nazional-popolare. Perché Geolier è stato l'artista con l'album più venduto del 2023 in Italia, una presenza costante nei dischi più streammati in Italia negli ultimi anni, ma soprattutto tra i rappresentanti di un genere che negli ultimi anni sta conquistando il Festival di Sanremo. Dall'altro lato, Angelina Mango non poteva che rappresentare, soprattutto durante la serata cover, il volto del nuovo cantautorato pop italiano, in grado di determinare sé stessa anche con un brano come La Rondine, senza esser schiacciata dal peso delle aspettative. Ed è qui che sembra crearsi il vortice perfetto che ha demolito una linea tracciata già nei giorni precedenti del Festival, che vedevano Angelina Mango come la favorita alla vittoria finale, in grado di mettere d'accordo il televoto, la Sala Stampa e le Radio.

Cosa deve accedere perché vinca Angelina Mango

E in questo bisogna sottolineare che la vittoria di Geolier, è anche la vittoria, impensabile fino a qualche tempo fa, del rap, ma quello vero, sul palco di Sanremo: O’ Primmo Ammore con Luché, Brivido con Gué e Chiagne con Gigi D'Alessio a cui ha aggiunto le sue strofe. E adesso, in un solo attimo, cambiano i pronostici per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2024: perché il primo posto di Geolier, che si può immaginare ottenuto con un grande aiuto del televoto, potrebbe rafforzarsi e compattarsi soprattutto dopo le critiche e i fischi piovuti addosso al giovane rapper napoletano. Dall'altro lato, per Angelina Mango, la speranza risiede in un riposizionamento della Sala stampa, nel momento in cui si riapriranno le votazioni per la Top 5. Il primo posto di Geolier durante la serata cover ha restituito l'imprevedibilità a un Festival che sembrava, già dalla prima sera, consegnato nelle mani di Angelina Mango. Bisognerà attendere le oscillazioni delle prossime ore.