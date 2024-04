video suggerito

Il principe William per la prima volta in pubblico dopo annuncio del cancro di Kate: allo stadio col figlio Il Principe del Galles è comparso assieme al figlio sugli spalti dello stadio di Birmingham insieme al figlioletto George per assistere alla partita della loro squadra del cuore, l'Aston Villa. È la prima uscita pubblica dal giorno dell'annuncio della malattia della moglie, Kate Middleton.

A cura di Biagio Chiariello

Il principe William è andato allo stadio col figlio George per quella che è la prima uscita in pubblico da quando il 22 marzo scorso la moglie Kate ha rivelato di essere alle prese con un tumore e sotto chemioterapia.

Williams allo stadio a guardare la partita dell'Aston Villa col figlio

L'erede alla Corona britannica è infatti comparso ieri 11 aprile sugli spalti del Villa Park di Birmingham in occasione della partita di calcio tra Aston Villa e Lille valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. E il piccolo George non ha celato l'esultanza ai gol della squadra di casa, della quale è tifoso sfegatato (per la cronaca l'Aston Villa si è imposto 2-1 sui francesi del Lille), così come il papà, che sostiene i "Villains" sin da quando era bambino. William è anche il presidente della Football Association (The FA), la federazione calcistica inglese.

E sempre ieri William, che sta proseguendo le vacanze pasquali ad Amner Hall con la moglie e i tre figli George, Charlotte e Louis, aveva interrotto pure il silenzio sui social per inviare un messaggio a Rachel Daly, trentaduenne stella proprio dell'Aston Villa e delle Lionesses, che ha annunciato il ritiro dalla nazionale di calcio femminile inglese.

Come stanno Kate e Re Carlo dopo l'annuncio del tumore

Come è noto, la principessa del Galles, 42 anni, ha annunciato qualche settimana di essere in cura per un cancro scoperto in seguito a un intervento chirurgico addominale. Accanto a lei c’è un team medico che la aiuta nella guarigione, anche con consigli alimentari e fisici.

A febbraio invece è stato Re Carlo a comunicare di essere stato colpito da un tumore. Buckingham Palace non ha rivelato che tipo di cancro abbia, ma ha escluso che sia alla prostata e ha fatto sapere che è stato scoperto mentre il monarca era in ospedale per un ingrossamento benigno della prostata.

A differenza del sovrano inglese, i principi di Galles e i loro tre figli non avevano preso parte al tradizionale appuntamento per la dinastia della messa nella domenica di Pasqua alla Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor.