Il principe William compie 42 anni: gli auguri di re Carlo e della moglie Kate Middleton Il principe William compie 42 anni: l'erede al trono d'Inghilterra festeggia il compleanno con gli auguri della moglie Kate Middleton, che ha condiviso un dolce scatto che lo ritrae con i figli, e quelli del padre Re Carlo III.

A cura di Arianna Colzi

William, Louis, George e Charlotte

Il principe William compie 42 anni. L'erede al trono britannico festeggia oggi, venerdì 21 giugno, il compleanno dopo un anno circondato dall'affetto dalla famiglia. Gli ultimi 12 mesi non sono stati semplici per il principe del Galles: a inizio anno è stato diagnosticato un tumore al padre, Re Carlo III, mentre in primavera la moglie Kate Middleton ha rivelato, dopo mesi di assenza in seguito a un'operazione all'addome, di star affrontando le cure necessarie dopo una diagnosi di cancro. Proprio la moglie oggi ha condiviso una foto di William con i suoi tre figli Charlotte, George e Louis per augurare buon compleanno al marito.

Gli auguri di Kate Middleton a William

"Buon compleanno papà, ti vogliamo tutti tanto bene!", si legge nella didascalia del post condiviso sulla pagina dei principi del Galles. La foto, scattata da Kate Middleton, ritrae i tre bambini che saltano per la mano insieme al padre durante un momento di svago, probabilmente in occasione di una vacanza al mare, da quello che possiamo intuire dal passeggio. Tutti e quattro indossano abiti comfy e semplici, come bermuda in denim, felpe e semplici t-shirt, come qualsiasi bimbo della loro età. Anche William sfoggia un look casual con bermuda color aragosta e una felpa con cappuccio blu.

La foto per il compleanno di William con tre figli

Gli auguri di Re Carlo III

Anche Re Carlo ha augurato buon compleanno al figlio con una dolce foto di quando William era piccolo. Il bambino siede in collo al padre, l'allora principe del Galles, in questo scatto in bianco e nero condiviso sui social della Royal Family. L'immagine è stata scattata il 1 febbraio 1983 a Kensington Palace a Londra, dove il Re viveva prima di diventare sovrano, anche con l'ex moglie, la principessa Diana: William non aveva ancora un anno mentre viene immortalato sorridente in collo al padre. Anche questa foto è stata accompagnata da una scritta, stavolta più formale: "Buon compleanno al Principe di Galles!".

Re Carlo III e il principe William | Foto Royal Collection

Anche il Museo Nazionale della Royal Navy, di cui il principe ha fatto parte durante gli anni dell'università, ha condiviso su X un post di auguri menzionando il "suo periodo significativo con la Royal Navy come parte del suo addestramento militare, completando un servizio di due mesi nel 2008". Nel post di auguri si elogia anche il suo impegno verso il Paese formandosi anche come adulto.