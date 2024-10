video suggerito

Come Hollywood sta rovinando i classici: i film ispirati ai romanzi sono semplificati per la Gen Z Sono sempre di più i film e le serie tv ispirate ai romanzi classici ma il più delle volte non soddisfano le aspettative dei fan. Non sorprende, dunque, che in moltissimi stiano accusando il mondo hollywoodiano di aver rovinato le opere del passato solo per andare incontro ai gusti della Gen Z. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I romanzi classici potranno pure essere stati scritti decine di anni fa ma ancora oggi la maggior parte di loro risultano super attuali. Personaggi, intrighi e conversazioni sono così contemporanei che a volte sembrano essere usciti dal mondo contemporaneo, dunque non sorprende che le storie raccontate attirino ancora l'attenzione dei giovanissimi. L'unico piccolo "inconveniente"? A prendere il posto dei libri sono sempre più spesso i film e le serie tv a loro ispirati, peccato solo che questi rifacimenti appaiano un po' troppo semplificati per andare incontro alle esigenze della Gen Z.

Perché i grandi classici vengono rivoluzionati

Sono molti gli appassionati di romanzi classici in giro per il mondo e tutti (o quasi) da qualche anno a questa parte hanno cominciato a scagliarsi contro gli adattamenti hollywoodiani dei loro libri preferiti, il motivo? Pare che gli adattamenti cinematografici e televisivi stiano rovinando le grandi opere del passato, da Orgoglio e Pregiudizio a Persuasione. I remake, infatti, risultano essere creati a "uso e consumo" della Gen Z: i personaggi usano un linguaggio moderno, indossano abiti contemporanei e vengono letteralmente trasferiti in un nuovo mondo. La cosa, però, non piace a coloro che continuano a essere legati alla tradizione: i film e le serie tv non hanno più nulla delle opere originali, sono solo delle "macchine da soldi" realizzate per diventare "Instagrammabili".

Le critiche del web

Sui social sono moltissimi coloro che non possono fare a meno di manifestare il loro disappunto sulla questione, sottolineando il fatto che i protagonisti scelti per i remake il più delle volte sembrano essere usciti da Instagram piuttosto che dal 1800. Il mondo hollywoodiano viene accusato di non avere più idee originali e, nel tentativo di attirare le attenzioni della Gen Z, finisce per rendere poco interessanti anche i grandi classici. Ora c'è molta attesa per il remake di Orgoglio e Pregiudizio che arriverà su Netflix nel 2025: sebbene sia stato descritto come un dramma in costume a tutto tondo, gli utenti si aspettano che sarà un clamoroso flop.