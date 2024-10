Perché i ragazzi della Gen Z sembrano più grandi della loro età

video suggerito

Avete mai notato che i ragazzi della Gen Z sembrano molto più grandi della loro età? Basta mettere a confronto la foto di un adolescente cresciuto negli anni '90 con uno scatto di un teenager contemporaneo per capire la differenza estetica abissale che esiste tra una generazione e l'altra: se fino a poco più di 20 anni fa i giovanissimi dimostravano esattamente l'età che avevano, ora sembra di essere di fronte a degli adulti "finiti". Il dettaglio provoca non poche preoccupazioni nelle nuove generazioni, che hanno il timore di invecchiare più rapidamente rispetto alle precedenti. Qual è la motivazione nascosta dietro questo insolito fenomeno sociale?

Le preoccupazioni della Gen Z sono virali su TikTok

Una delle più grandi preoccupazioni dei rappresentanti della Gen Z? Invecchiare più rapidamente rispetto alle precedenti generazioni. A dimostrarlo sono i numerosi video sul tema comparsi su TikTok, dove milioni di 20enni hanno cominciato a lamentarsi del fatto che spesso vengono scambiati per over 30. Il fenomeno non risparmierebbe neppure le star che appartengono a questa categoria sociale, basti pensare al fatto che Kylie Jenner, 27 anni, finisce spesso al centro delle polemiche per il suo aspetto "da quarantenne". Si tratta davvero di un "invecchiamento precoce"? Secondo gli esperti assolutamente no, sarebbe semplicemente di un effetto di alcune precise scelte di vita a cui ci si adegua per apparire splendidi e impeccabili come richiedono gli stereotipi contemporanei.

Gli "errori" dei giovanissimi

Sonia Khorana, esperta di dermatologia e medico estetico, è stata intervistata dal DailyMail per spiegare questo fenomeno sociale. È partita dall'ossessione dei giovanissimi per la perfezione, cosa che li rende propensi a modificare il proprio aspetto con la chirurgia prima ancora di compiere 18 anni. Come se non bastasse, nel tentativo di emulare i beauty influencer sui social, gli adolescenti seguono delle skin routine molto elaborate, non rendendosi conto del fatto che alcune sostanze anti-age presenti nei cosmetici pubblicizzati possono causare secchezza alle pelli giovani, facendole apparire più mature. Le diete restrittive e i regimi alimentari vegetariani/vegani, infine, sono sempre più diffusi tra le nuove generazioni ma solo in pochi sanno che eliminare completamente alcuni cibi dalla propria routine ha effetti non solo sulla salute ma anche sull'aspetto, soprattutto del viso, che potrebbe apparire più scavato e maturo. Insomma, se la Gen Z "invecchia" più velocemente è solo a causa delle sue scelte: quand'è che i giovanissimi ricominceranno a godersi la loro età effettiva senza rincorrere ideali di bellezza inesistenti naturalmente nella realtà?