Perché l'ossessione degli adolescenti per la skincare potrebbe essere dannosa per la loro pelle Sono sempre di più gli adolescenti ossessionati dalla skincare ma quali sono i rischi a cui incorrono? Ecco per quale motivo non dovrebbero prendersi cura della loro pelle in questo modo.

A cura di Valeria Paglionico

Non è una novità che le nuove generazioni stiano cominciato ad avvicinarsi ai social prima ancora dell'adolescenza ma la cosa che viene spesso sottovalutata è che si tratta di un'abitudine potenzialmente rischiosa sia per la loro emotività che per la loro salute. Oltre a essere catapultati in un mondo virtuale che spesso non rispecchia la realtà, i giovanissimi si lasciano influenzare facilmente dalle mode e dai trend del momento, andando incontro a non poche conseguenze negative. Da qualche anno a questa parte, ad esempio, si parla spesso dei "Sephora Kids", ovvero degli adolescenti ossessionati dalla skincare: per quale motivo questa mania può mettere a rischio la salute della loro pelle?

Perché gli adolescenti non dovrebbero usare cosmetici anti-age

Con i tutorial a tema beauty che diventano spesso virali, sono sempre di più i giovanissimi ossessionati dalla skincare. La cosa grave è che spesso, tra i numerosi cosmetici che acquistano, ce ne sono anche alcuni a effetto anti-age. Per quale motivo non andrebbero utilizzati su pelli così giovani? La barriera cutanea di un ragazzino di 9-10 anni non è completamente formata, dunque non è naturalmente fatta per gestire ingredienti come il retinolo, gli acidi esfolianti o la vitamina C. Come se non bastasse, a quell'età non si ha affatto bisogno di collagene ed elastina, gli elementi base dei cosmetici anti-età, visto che sono già presenti in quantità robuste nella pelle di un qualsiasi teenager.

Di cosa ha bisogno la pelle di un adolescente

Esporre una pelle giovane a ingredienti tanto "invasivi" a lungo andare potrebbe causare allergie, rossori, secchezza, irritazioni e acne ma, considerando che i "Sephora Kids" utilizzato decine di prodotti diversi per la loro skincare, diventa difficile individuare la causa del problema. Il consiglio della dottoressa Jessica Weiser, dermatologa di New York, è evitare di assecondare questa ossessione o almeno preferire prodotti che non hanno effetto anti-age, rassodante, antirughe o schiarente (simbolo del fatto che non sono adatti ai più piccoli). Di cosa ha realmente bisogno la pelle di un adolescente? Di un detergente delicato per eliminare dal viso sudore e sebo, di una crema idratante leggera per evitare la secchezza e di una protezione solare.