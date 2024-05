video suggerito

Perché la Gen Z non mette più la crema solare: i rischi che sottovalutano secondo uno studio Secondo due studi statunitensi, le persone più giovani non mettono la protezione solare perché non credono ai rischi di un’esposizione diretta al sole: da dove vengono queste convinzioni sbagliate? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Due recenti studi hanno evidenziato un fenomeno sempre più diffuso: i ragazzi e le ragazze non mettono più la crema solare. Proteggersi adeguatamente quando ci si espone al sole è fondamentale se non si vuole evitare macchi o danni ancora più seri alla pelle. Tuttavia, i giovani sembrano sottovalutare i rischi dell'esposizione diretta al sole. In uno studio pubblicato questo mese dall'American Academy of Dermatology, il 28% dei giovani tra i 18 e i 26 anni intervistati ha dichiarato di non credere che l'abbronzatura provochi il cancro della pelle. Il 37% ha dichiarato di mettere la protezione solare solo quando gli altri li invitavano a farlo. Un altro dato allarmante viene dall'Orlando Health Cancer Institute: in un recente sondaggio, il 14% degli under 35 crede che mettere la crema solare sia più rischioso dell'esposizione diretta al sole.

Perché i giovani non credono nelle protezioni solari?

La crema solare è sempre stata bistrattata dalle giovani generazioni. Purtroppo, l'etichetta nefasta che viene affibbiata a chi si mette la protezione solare è oggetto di forti prese in giro tra i giovani adolescente: in breve, quanti di noi si sono sentiti dare dello "sfigato/a" perché si proteggevano al mare? Ma se fino a dieci anni fa non metterla era più un fattore cultura, una sorta di atto spavaldo per far vedere che non si temevano i rischi dell'esposizione diretta, oggi i giovani sembrano non credere all'importanza della crema solare.

Si tratta di un elemento degno di nota, visto la cura maniacale, che possiamo definire anche ossessione, della Gen Z per la cura della pelle, per i prodotti skincare e molto altro. Perché, quindi, questo ostracismo verso le Sfp? Si tratta sicuramente di una ritrosia generazionale visto che, un'indagine pubblicata in un articolo del New York Times, ha evidenziato come i giovani tra i 18 e i 24 tra il 1986 e il 1996 erano più propensi degli adulti a mettere la crema.

Secondo gli esperti intervistate dal quotidiano americano, i giovani non sono consapevoli dei rischi o comunque li sottovalutano: inoltre, la generazione Z fa già uso di lampade o sedute abbronzanti, i cui rischi superano di gran lungo i benefici. In questo generale clima di disinformazione i contenuti che proliferano su TikTok impattano enormemente nel diffondere credenze sbagliate sulle creme solari. Eppure decenni di studi hanno dimostrato il ruolo fondamentale della protezione solare. Sempre secondo il sondaggio realizzato dall'Orlando Health Cancer Institute, un quarto degli under 35 intervistati è convinto che l'idratazione prevenga le scottature: una convinzione totalmente sbagliata che racconta moltissimo di come i dati scientifici siano facilmente sottovalutati.