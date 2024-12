video suggerito

Perché Le Notti Bianche di Fëdor Dostoevskij è uno dei libri più letti del 2024 grazie a TikTok In Gran Bretagna "Le Notti Bianche" è uno dei libri più letti del 2024: molto di questo successo è dovuto a TikTok e ai tanti giovani lettori che hanno saputo farsi conquistare dal racconto di Fëdor Dostoevskij.

A cura di Arianna Colzi

La community di TikTok dedicata ai libri, il cosiddetto Booktok, è in grado di incidere sulle vendite dei libri e sulle classifiche. Ne è stato un esempio il successo di Circe, romanzo storico firmato da Madeline Miller, e Una Vita Come Tante di Hanya Yanagihara: due libri che, anche a distanza di anni dalla loro uscita, scalano le classifiche dei libri più venduti grazie al passaparola di giovani lettrici o lettori sul social media cinese. Il Booktok, inoltre, è riuscito a impattare anche sulle vendite dei grandi classici, come Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij che è stato uno dei libri più letti del 2024 grazie a TikTok. Scopriamo perché un libro del 1848 è ancora in grado di parlare alle generazioni più giovani.

Perché Le Notti Bianche è diventato popolare su TikTok

Nessuno si aspettava che un giorno anche lo scrittore russo Fëdor Dostoevskij si sarebbe aggiunto alla nutrita lista di autori che tornano in classifica anche grazie a TikTok. Questo non implica che uno degli scrittori più celebri della storia della letteratura abbia bisogno di una community social per rimanere ancora un classico evergreen. La cosa che più stupisce piacevolmente, però, è che un classico che ha quasi duecento anni riesca ancora a conquistare generazioni di giovanissimi e soprattutto la vetta dei libri più venduti.

Nel 2024, l'edizione Penguin Classics, casa editrice britannica, del piccolo libro nero Le notti bianche di Dostoevskij è stata la quarta opera letteraria in traduzione più venduta nel Regno Unito. Il racconto del celebre scrittore russo del XIX secolo è diventata un fenomeno letterario nel 2024. Da dicembre 2023, il libro ha fatto il giro del BookTok e del suo parallelo Instagram, Bookstagram. Se si cerca il racconto del 1848 su queste piattaforme, si trovano pagine e pagine di recensioni, citazioni e foto umorali del libro accanto a tazze di caffè. Ci sono playlist Spotify ispirate al libro piene di brani di Tchaikovsky e Shostakovich. "Tutti vogliono innamorarsi perdutamente. Poi leggono Le notti bianche di Dostoevskij”, si legge in un tweet virale.

Su TikTok è un certo tipo di libro a diventare popolare su TikTok. I cosiddetti romance vanno molto bene, anche se bistrattati dalla critica, così come i libri young adult (ovvero che hanno come riferimento di pubblico i giovani adulti, di cui spesso raccontano anche le storie) e i fantasy. Quello che accomuna tutti questi generi letterari, però, è che a emergere è uno o più libri di recente pubblicazione Allora perché un racconto russo di quasi duecento anni fa, sicuramente non tra i libri più conosciuti di Dostoevskij, ha improvvisamente attirato l'attenzione dei lettori di TikTok?

Cominciamo con un fattore piuttosto pratico, come sottolinea il Guardian: l'edizione britannica di Penguin conta poco più di 80 pagine. Si tratta quindi di un racconto breve, in grado di superare lo scetticismo di tanti lettori verso i grandi classici della letteratura (soprattutto quella russa) che contano centinaia e centinaia di pagine. La storia d'amore raccontata ne Le Notti Bianche, poi, riesce ad affascinare e incuriosire anche i lettori più giovani e quelli con un bagaglio di letture ancora ridotto. Iniziare con un libro breve, inoltre, può essere un'ottima idea anche per superare il blocco del lettore.

Inoltre, Le Notti Bianche è una storia d'amore perlopiù vissuta nella mente del narratore, una persona che sente tutti i sentimenti in modo molto forte, talvolta idealizzandoli: una dimensione che piace molto ai giovani lettori. Inoltre, come molti utenti hanno fatto notare, Le Notti Bianche è anche un romanzo sulla solitudine, sull'abbandono e sull'incomunicabilità, sentimenti e sensazioni molto diffusi sulle piattaforme e anche, per forza di cose, acuiti da queste. D'altronde è proprio questa l'essenza di un classico: intercettare sentimenti e sensazioni senza tempo per parlare ai lettori di ogni epoca.