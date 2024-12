video suggerito

Perché le “recensioni silenziose” dei prodotti di bellezza stanno spopolando su TikTok La nuova mania che spopola su TikTok? Quella delle recensioni silenziose per i prodotti beauty: ecco per quale motivo questi consigli “senza parole” piacciono tanto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

TikTok è ormai il mezzo di comunicazione più utilizzato dai giovanissimi, è lì che tra reel e video divertenti i rappresentanti della Gen Z lasciano emergere la loro creatività, seguendo manie e tendenze ogni giorno in continua evoluzione. L'ultima arrivata riguarda il settore beauty e dimostra quanto nella maggior parte dei casi le parole siano superflue. A spopolare sono infatti le "recensioni silenziose", ovvero dei brevi video in cui gli influencer del settore consigliano (o sconsigliano) determinati prodotti senza utilizzare la voce. Per quale motivo questo nuovo trend che non si serve di parole riesce a spopolare e a mantenere vivo l'interesse degli utenti?

Come sono nate le recensioni silenziose

La prima a lanciare su TikTok le recensioni silenziose di prodotti beauty è stata Izzy Santulli, che a partire dalla fine del 2023 ha cominciato a dare i suoi consigli di bellezza senza servirsi delle parole. Ha usato solo le smorfie del viso e il linguaggio del corpo ma, nonostante ciò, il messaggio lanciato è sempre apparso chiarissimo. La cosa che non si sarebbe mai aspettata è che quest'idea sarebbe diventata così virale da diventare una tendenza amatissima dalla Gen Z. "Non ho una grande capacità di attenzione. Mi sembra che ormai nessuno ce l'abbia più, soprattutto su TikTok, dove le persone vogliono solo arrivare subito alle informazioni che cercano", ha spiegato l'influencer.

Perché i video silenziosi sono così amati

Il motivo per cui le recensioni silenziose continuano a ottenere tanto successo? A differenza di quelle "parlate", arrivano al messaggio finale con maggiore rapidità, spingendo lo spettatore a fare attenzione alle immagini nel tentativo di interpretarne il significato. Così facendo, l'attenzione degli utenti rimane sempre alta, cosa che non accade spesso sui social, dove ci si annoia subito e si passa al reel successivo con un tocco di pollice. Con la comunicazione non parlata (anche nelle interazioni faccia a faccia) si trasmettono invece delle emozioni in maniera molto più immediata, basta servirsi dell'espressione del viso, dei gesti del corpo o del tatto, e spesso ciò che si trasmette riesce a essere persino più significativo delle parole. Non sorprende, dunque, che anche nei messaggi di WhatsApp si usino le emoji, che non sarebbero altro che una rappresentazione grafica della propria emozione.