Grasso di manzo per combattere l’acne: i rischi della nuova mania beauty di TikTok La nuova mania beauty di TikTok? Usare il grasso di manzo sul viso per combattere i problemi di acne e avere una pelle splendida. Ecco quali sono i rischi di questo trend. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Su TikTok nascono ogni giorno nuove tendenze e in pochissime ore riescono a diventare virali, conquistando milioni di persone in tutto il mondo. Il settore più gettonato è quello beauty, tanto che ci si può perdere tra i tutorial e i consigli dei giovani influencer più famosi del web. L’ultima mania che sta spopolando tra i rappresentanti della Gen Z? Quella del grasso di manzo, considerato il prodotto ideale per avere una pelle splendida e per combattere i problemi di acne: ecco per quale motivo questo trend nasconde moltissimi rischi.

Come viene usato il grasso di manzo nel settore beauty

Sebbene solitamente venga usato per condire i contorni più svariati, il grasso di manzo sta conquistando anche l’universo beauty. Su TikTok sono moltissimi coloro che hanno scoperto i suoi presunti poteri “miracolosi” sulla pelle, tanto da non averci pensato su due volte a realizzare dei tutorial ad hoc per spiegare tutti gli step da seguire per una skin routine da sogno. Tra le maggiori sostenitrici del sego di manzo c’è l’influencer @wellhealthylife, che in alcuni video ha spiegato di aver spalmato regolarmente questa sostanza sul viso, raggiungendo in poco tempo dei risultati al pari del filler (ma naturalmente senza alcun tipo di intervento invasivo).

Gli effetti negativi del grasso di manzo sulla pelle

In molti sostengono anche che il grasso di manzo aiuterebbe a combattere l’acne e l’eczema, rendendo naturalmente la pelle luminosa e splendente. La verità però è ben diversa. Il sego di manzo è una fonte di acidi grassi, tra cui l’acido linoleico coniugato e l’acido palmitoleico, due sostanze note per le loro proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche. Sebbene a primo impatto venga naturale pensare che è proprio grazie a questi due ingredienti che il prodotto riesce a lenire le infiammazioni, in realtà la cosa non è stata dimostrata scientificamente, anzi, al momento pare che il sego di manzo causerebbe irritazioni e fotosensibilità sulle pelli più sensibili. Sarebbe meglio, dunque, rivolgersi a degli esperti dermatologi prima di provare delle strambe tendenze che potrebbero provocare non pochi danni alla salute.

