Viso gonfio e cortisolo: la dottoressa Ines Mordente spiega cosa c'è di vero nel trend Moon Face Cortisol Face o Moon Face è un trend virale su TikTok, che però si fonda su falsi miti che vanno sfatati, per evitare la proliferazione del fai da te e di pericolose generalizzazioni.

Intervista a Dott.ssa Ines Mordente specialista in Dermatologia e Venereologia

A cura di Giusy Dente

Viso gonfio la mattina? Non c'è problema: in pochi semplici mosse lo puoi sgonfiare. Si può riassumere così, in poche parole, il trend che da alcune settimane viaggia veloce su TikTok, macinando milioni di visualizzazioni. Le influencer propongono diversi rimedi a quella che hanno ribattezzato Moon Face o Cortisol Face: le tisane, gli esercizi di yoga, diete, integratori. Di base, il gonfiore del viso viene da loro attribuito ai livelli di cortisolo: abbassando questo valore, nelle loro interpretazioni, si va a sgonfiare il viso, rendendolo più armonioso. Ma è davvero così? Quanto c'è di vero in tutto questo? A Fanpage.it ha risposto la dottoressa Ines Mordente, specialista in Dermatologia e Venereologia. L'esperta ha chiarito subito: "Dobbiamo insegnare ai ragazzi a capire chi c'è dall'altra parte a dagli informazioni. È un medico che mi sta insegnando a prendermi cura di me e a fare prevenzione? O è un influencer che magari per motivi commerciali mi sta proponendo un certo integratore?".

Cos'è la Moon Face o Cortisol Face

Quando si parla, su TikTok, di Moon Face o Cortisol Face si fa riferimento a un difetto estetico a cui porre rimedio: il gonfiore del viso, soprattutto la mattina appena svegli. Nei video "prima e dopo" vengono affiancate le foto del miglioramento, per dimostrare il cambiamento: con viso rotondo prima e, come per magia, con viso meno morbido poi. Le influencer riconducono il gonfiore a un'unica e univoca causa: i livelli di cortisolo. Danno quindi la loro soluzione lampo: abbassare il livello di cortisolo con tisane, integratori, yoga, eliminando alcuni alimenti.

Questi consigli generalizzati sono potenzialmente dannosi: "Sono scelte importanti. Ma se parli di alimentazione a un ragazzo e gli dici di eliminare alcuni alimenti per non avere la Moon Face, tu non sai se magari dall'altra parte c'è un ragazzo magari con disturbi alimentari. Cosa si può scatenare? Un aggravamento, con conseguenze importanti sulla salute. Oppure consigliare integratori senza aver fatto un'adeguata analisi medica su squilibri e carenze è pericolosissimo. Si può peggiorare la situazione. A volte consigliano integratori drenanti, ma questi potrebbero entrare in contrasto se si stanno prendendo altri farmaci o altri integratori. È importante il quadro generale, la sorveglianza medica. Dipende anche dall'età, dal sesso, dalle abitudini della persona, dall'anamnesi familiare, dal lavoro".

Ines Mordente

Il legame tra cortisolo e gonfiore è un falso mito

Il viso tondo e gonfio al mattino è sempre riconducibile a un livello alto di cortisolo, dunque a uno stress eccessivo? La risposta la fornisce la dottoressa Ines Mordente, a cui non è sfuggita la pericolosità del trend virale su TikTok. Questa pericolosità deriva da una semplificazione eccessiva, da una generalizzazione a cui è facile credere, che però non ha effettivo riscontro in tutte le situazioni.

L'esperta ha chiarito: "Non sempre un viso gonfio è sintomo di un problema serio e attribuirlo esclusivamente allo stress è un errore comune. In realtà, il gonfiore al viso può avere diverse cause e il cortisolo è solo una delle possibili. Il ritmo circadiano naturale del cortisolo, che varia durante la giornata, può influenzare leggermente l'aspetto del viso, soprattutto al mattino".

Nello specifico ha spiegato: "Il ritmo circadiano è il ritmo sonno-veglia. In questo ritmo si ha un'alternanza di ormoni. Il cortisolo ha livelli più alti a inizio giornata, diminuiscono nel corso della giornata e toccano il minimo nel tardo pomeriggio. La mattina il viso è normalmente più gonfio, perché il cortisolo è più alto. Tutti se ci guardiamo allo specchio abbiamo il viso più gonfio, ma si sgonfia da solo nel corso della giornata: è un gioco ormonale".

Anche altri fattori possono contribuire a un viso più gonfio: la ritenzione idrica, la mancanza di sonno, l'aumento di peso, problemi di salute come infezioni, allergie, problemi dentali, patologie tiroidee o altre condizioni mediche. Ma a tal proposito: "Le valutazioni di queste patologie più o meno gravi devono essere fatte dal medico. Ci sono tantissimi fattori che non possono essere racchiusi in un Reel in cui si dà un unico rimedio per tutti".

Seguire chi non è realmente esperto in materia può portare fuori strada rispetto al proprio problema (ammesso che ci sia un problema). "Ho visto persone spendere somme ingenti in prodotti miracolosi e seguire diete eccessive, tutto basato su informazioni fuorvianti – ha aggiunto la dermatologa – È fondamentale ricordare che la salute non si compra su Internet e che ogni persona è unica, con esigenze specifiche. Se noti un gonfiore persistente al viso, è importante rivolgersi a un medico per una valutazione accurata. Il medico potrà individuare le cause del problema e suggerire il trattamento più adatto".

