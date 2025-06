Eat Your Skincare, la dermatologa spiega il trend: cosa mangiare per avere una pelle sana

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il segreto per una pelle sana è anche nell'alimentazione. Non è questione di cosmetici e trattamenti, che hanno certamente il loro ruolo: è importante cosa mangiamo, come ci alimentiamo. Le nostre scelte incidono sull'incarnato, sulla luminosità, sul tono della pelle del viso, che può apparire elastico o spento a seconda di ciò che mettiamo in tavola. non a caso, l'ultimo trend skincare virale su TikTok è Eat Your Skincare.

Che cos'è il trend Eat Your Skincare

Mangiare bene fa bene al corpo e alla pelle: è un vero e proprio atto di cura. Questo concetto è alla base della nuova tendenza, che consiste in una serie di sane e buone abitudini alimentari orientate ad avere una pelle sana e bella. Certi alimenti hanno particolari benefici in tal senso e integrarli nella dieta quotidiana può essere di aiuto. Fanno particolarmente bene gli alimenti ricchi di vitamina A per esempio, un toccasana per ottenere una pelle luminosa. I frutti di bosco invece (mirtilli, more, fragole, lamponi, mirtilli rossi) essendo ricchi di antiossidanti, aiutano a ridurre l'ossidazione, responsabile dell'invecchiamento cutaneo. Infine gli alimenti con vitamina C (bietola, spinaci) stimolano la produzione di collagene. Sui social spopolano le ricette per creare gustosi mix di ingredienti che possano migliorare la salute cutanea, ma come sempre la semplificazione e la scorretta informazione sono dietro l'angolo. Non bisogna cadere nelle trappole dei falsi miti, in merito al rapporto tra cibo e pelle, che è comunque complesso.

Qual è la dieta "amica della pelle"

La Dottoressa Ines Mordente, specialista in Dermatologia e Venereologia, per fare chiarezza sul tema ha spiegato:

La pelle è un organo metabolico che riflette lo stato di salute interno dell’organismo. Per questo motivo, è corretto affermare che siamo ciò che mangiamo, anche in termini di qualità cutanea. Un'alimentazione ricca di zuccheri, latticini, fritti e insaccati può infatti favorire processi infiammatori come acne, dermatiti o psoriasi, mentre una dieta equilibrata, caratterizzata da frutta, verdura e pesce, contribuisce a mantenere la pelle luminosa, elastica e compatta. Vitamine come la A, C, E e gli antiossidanti svolgono un ruolo fondamentale nel contrastare lo stress ossidativo, uno dei principali fattori dell’invecchiamento cutaneo. Mangiare alimenti ricchi di pro-vitamina A, come il beta- carotene, aiuta a stimolare il rinnovamento cellulare e a rafforzare la barriera cutanea. Un modo per mangiare il retinolo, con effetti più graduali ma comunque benefici. L'apporto di collagene attraverso alimenti o integratori può migliorare l’idratazione e l’elasticità della pelle, soprattutto se associato alla vitamina C, che ne facilita la sintesi.

Sicuramente la dieta mediterranea si presta molto a favorire la salute cutanea, avendo un buon bilanciamento tra nutrienti essenziali. La Dottoressa ha spiegato:

Una dieta amica della pelle dovrebbe includere un’abbondanza di frutta, verdura, grassi buoni provenienti da pesce azzurro, frutta secca e avocado, cereali integrali e acqua. Alimenti come pomodori, carote, agrumi, kiwi, olio extravergine d’oliva e pesce grasso apportano sostanze chiave, dal licopene agli omega-3, indispensabili per il benessere cutaneo.

La dermatologa smonta i falsi miti

L'alimentazione dovrebbe andare di pari passo con la skincare topica: sono die approcci complementare, da integrare, l'uno non esclude l'altro. A tal proposito la Dottoressa ha chiarito:

La skincare topica agisce sia in superficie sia in profondità, ma necessita di una base interna sana per essere davvero efficace. L’alimentazione non può sostituire i cosmetici, ma ne potenzia i risultati. La pelle va considerata come un ecosistema: l'equilibrio parte dall’interno, ma si mantiene anche dall’esterno.

Questione di equilibrio e benessere a 360 grandi, di uno stile di vita sano e scelte responsabili, sostenibili, consapevoli.