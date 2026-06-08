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Wizz Air è la prima ultra-low-cost a togliere la modalità aereo: dal 2027 internet in alta quota con Starlink

Dal 2027 Wizz Air introdurrà Starlink sui suoi aerei, diventando la prima compagnia ultra-low-cost europea a offrire connessione ad alta velocità a bordo e consentendo ai passeggeri di restare sempre online.
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A cura di Elisa Capitani
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Viviamo in un mondo sempre più connesso, in cui le distanze geografiche e temporali si sono ridotte al minimo grazie alla tecnologia: lavoriamo, comunichiamo e ci informiamo in tempo reale, spesso senza interruzioni. I momenti di vera disconnessione sono diventati rari e, per qualcuno, persino preziosi. Tra questi c’è sempre stato il tempo trascorso in aereo, una parentesi durante la quale email, messaggi e telefonate restano necessariamente sospesi. Per alcuni rappresenta un’occasione per leggere un libro, osservare il paesaggio dal finestrino o semplicemente riposare. Per altri, invece, significa rinunciare a rimanere raggiungibili in caso di necessità, interrompere attività lavorative o affrontare con maggiore difficoltà l’ansia che accompagna il volo. WizzAir ha annunciato che a partire dal 2027 introdurrà la connettività Starlink, che è in grado di garantire l’accesso a internet anche in alta quota: la compagnia ungherese diventerà così la prima tra le ultra-low-cost a dire addio alla modalità aereo.

La svolta di Wizz Air con Starlink

Wizz Air ha annunciato l’introduzione della connettività Starlink su tutta la propria flotta a partire dal 2027, diventando la prima compagnia aerea ultra-low-cost europea a offrire questa tecnologia ai propri passeggeri. La decisione segna una svolta significativa nel settore e segue il percorso già intrapreso da altre compagnie internazionali come Emirates e Air France, che hanno investito negli ultimi anni nella connessione internet a bordo. L’obiettivo è quello di eliminare uno dei compromessi storicamente associati ai voli low-cost, rendendo accessibile una connessione stabile e veloce anche per chi viaggia su voli più economici. Nel comunicato della compagnia, Wizz Air descrive la connettività in volo come una delle ultime frontiere della trasformazione digitale del viaggio: per decenni salire su un aereo ha significato interrompere ogni forma di contatto con il mondo esterno, quindi messaggi, email in attesa, aggiornamenti persi e difficoltà nel mantenere i contatti con familiari e colleghi. Invece, grazie a Starlink tutti i passeggeri, indipendentemente dalla destinazione, potranno usufruire di una connessione internet ad alta velocità. Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air ha infatti dichiarato: "Il trasporto aereo ultra-low-cost ha sempre avuto l’obiettivo di rendere le opportunità accessibili a un numero sempre maggiore di persone. Nel 2027 porteremo questa filosofia nell’era spaziale. I nostri clienti non dovrebbero essere costretti a scegliere tra tariffe convenienti e una connessione internet affidabile a bordo per rimanere in contatto con le persone, il lavoro e i momenti che contano di più. Siamo orgogliosi di guidare questo cambiamento collaborando con Starlink per offrire il massimo valore ai nostri passeggeri".

Che cos’è e come funziona Starlink

Starlink è un sistema satellitare di connessione a Internet sviluppato da SpaceX, la società aerospaziale fondata da Elon Musk. Usato con l’obbiettivo di fornire una copertura a banda larga globale, sta davvero rivoluzionando anche il mondo dell’aviazione. È infatti in grado di fornire una connessione satellitare ad alta velocità e a bassa latenza, quindi con un ritardo di trasmissione dei dati molto ridotto. Proprio questa riduzione rende possibile mandare messaggi, guardare un film, giocare a videogiochi e tanto altro. Per avere Starlink, è sufficiente che le compagnie installino sull’aereo delle antenne, saranno poi queste a comunicare direttamente con i satelliti in questione. Il mercato di Starlink è in rapida espansione, sono già molte le compagnie aeree che hanno deciso di utilizzarlo, tra cui Emirates, Air France, United Airlines, Qatar Airways e SAS, e ora anche Wizz Air. Una volta in volo, per connettersi è sufficiente collegarsi al Wi-fi per la maggior parte delle compagnie, per alcune invece, come Lufthansa, è gratuito per tutti i clienti titolari di status e/o Travel ID.

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