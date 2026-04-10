Le 7 nuove rotte di WizzAir: i voli dall’Italia per raggiungere Malaga e Bilbao

WizzAir ha deciso di investire su Torino: a partire dal prossimo settembre inaugurerà 7 nuove rotte e due aeromobili. L’obiettivo? Trasformare la città in un punto strategico per i collegamenti nazionali e internazionali.

Il settore travel sta affrontando un momento difficile a causa delle conseguenze della guerra in Iran ma alcune compagnie aeree hanno deciso di andare "controcorrente". Se Ryanair ha dovuto cancellare alcuni voli a causa del calo carburante, WizzAir ha voluto investire 200 milioni di euro per l'inaugurazione di 7 nuove rotte. A partire dal prossimo autunno Torino diventerà la settima base operativa del gruppo in Italia, la quarantesima in Europa. Questo significa che, in previsione del milione di viaggiatori previsto, avrà due aeromobili assegnati, genererà 80 posti di lavoro diretti e circa 700 come indotto.

I numeri da record dell'Aeroporto di Torino

A partire dal prossimo 14 settembre l'Aeroporto di Torno diventerà il nuovo scalo strategico di WizzAir, dunque la settima base in Italia della compagnia. La scelta dell'azienda è ricaduta sulla città del Nord Italia per un motivo tutt'altro che casuale: dal 2019 a oggi l'aeroporto ha visto raddoppiare il numero di passeggeri, superando per la prima volta i 5 milioni lo scorso anno. Solo nel 2025 su Torino la compagnia ha contato oltre 2.100 voli, mentre nel mese di marzo 2026 ha registrato un dato da record: 500.000 passeggeri. Ora l'Aeroporto con il nuovo scalo vuole raddoppiare questi numeri, trasformandosi in un punto strategico per i collegamenti nazionali e internazionali.

Le nuove rotte che verranno inaugurate a Torino da WizzAir

I due aeromobili di nuova generazione di WizzAir hanno l'obiettivo di espandere il network e rafforzare l'offerta. La nuova base torinese, infatti, inaugurerà 7 nuove rotte e garantirà una significativa frequenza di voli per Roma Fiumicino (si prevedono 11 voli alla settimana a partire dal 14 settembre). Le nuove città raggiungibili da Torino, oltre la Capitale, saranno Napoli, Barcellona, Valencia, Madrid, Malaga e Bilbao (che verrà servita per la prima volta in assoluto). L'investimento in Italia di WizzAir porterà alla creazione di 80 posti di lavoro diretti e circa 700 come indotto, dunque favorirà nuove prospettive di crescita per il territorio. Così facendo, offrirà quasi 1,3 milioni di posti in vendita con un totale di 16 rotte verso 8 paesi.