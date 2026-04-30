Ita Airways raddoppia le rotte per l’estate 2026: nuovi voli per Mykonos, Alicante e Trapani

L'estate 2026 si avvicina e le compagnie aeree si preparano a rendere i loro collegamenti sempre più efficienti, soprattutto in un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo. Se da un lato molti colossi del low-cost, da Ryanair a easyJet, hanno dovuto cancellare alcune tratte per far fronte al caro carburante, Ita Airways, la compagnia di bandiera italiana, ha annunciato il raddoppio delle sue rotte in vista della bella stagione: ecco quand'è che partiranno i nuovi voli verso Mykonos, Alicante e Trapani.

I nuovi voli estivi proposti da ITA Airways

ITA Airways ha annunciato un ampliamento della sua offerta in vista dell'estate 2026: a partire da luglio e fino alla fine di settembre verranno introdotte tre nuove rotte che collegheranno Roma Fiumicino con Mykonos, Alicante e Trapani. I primi due saranno inaugurati rispettivamente il 25 luglio e il 18 luglio e partiranno due volte alla settimana, l'ultimo, invece, debutterà l'1 luglio e avrà frequenza giornaliera. I biglietti sono già disponibili per l'acquisto sia sul sito ufficiale che sull'app di ITA Airways, nonché sui canali di vendita ufficiali della compagnia. L'obiettivo è rispondere al meglio all'elevata domanda prevista nel periodo di alta stagione, dando prova del fatto che la compagnia di bandiera italiana riesce ad adattare con estrema rapidità e flessibilità il proprio network alle esigenze del mercato.

I voli stagionali verso Spagna e Francia

Novità anche per quanto riguarda le rotte già operative: per l'estate 2026 ITA Airways ha intenzione di incrementare la frequenza dei voli da Roma Fiumicino verso Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma di Maiorca e Nizza, garantendo una maggiore offerta e flessibilità ai suoi clienti. A partire dall'1 giugno, inoltre, torneranno a essere attivi anche i voli stagionali da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia (rimarranno operativi fino al 30 settembre 2026). "In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, continuiamo a crescere con responsabilità, rafforzando la nostra presenza dove la domanda è più dinamica. Il segmento leisure, su cui continuiamo a investire, svolge un ruolo chiave nel rafforzare l'attrattività delle destinazioni e nel supportare, al tempo stesso, la solidità complessiva della nostra rete", ha spiegato Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network & Incentive Management Officer di ITA Airways.