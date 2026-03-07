WizzAir arriva negli Stati Uniti: quando partiranno i primi voli low-cost verso gli USA

WizzAir, la nota compagnia aerea low-cost con sede in Ungheria, è pronta ad andare alla conquista degli Stati Uniti: ecco quando partiranno i suoi primi voli che collegheranno Europa e USA.

Le compagnie aeree low-cost più famose d'Europa hanno sempre puntato tutto su rotte non troppo lunghe, collegando così tutti paesi del "vecchio continente" in modo rapido e soprattutto a prezzi decisamente stracciati. Presto, però, le cose cambieranno: WizzAir ha appena ottenuto il via libera per attraversare l'Atlantico e volare alla volta degli Stati Uniti. Quando e da dove partirà il suo primo aereo economico che collegherà l'Europa con gli USA?

Da dove partiranno i voli WizzAir verso gli Stati Uniti

WizzAir, la compagnia aerea ungherese low-cost con sede legale nel comune di Vecsés, ha appena ottenuto il via libera per i suoi primi voli che collegheranno Europa e Stati Uniti. Il risultato è arrivato dopo mesi di preparazione, di controlli tecnici, di autorizzazioni operative e di verifiche delle autorità ma è stato accolto con estremo entusiasmo, visto che andrà a impattare in modo forte sul piano di sviluppo internazionale. I voli transatlantici partiranno solo ed esclusivamente dal Regno Unito e punteranno ad avvicinare sempre di più vecchio continente con gli USA.

Niente voli commerciali, solo operazioni charter

Yvonne Moynihan, managing director di Wizz Air UK, ha commentato l'importante traguardo raggiunto dalla compagnia, che diventerà una delle prime low-cost che viaggeranno sulla rotta atlantica. Le sue parole sono state: "Siamo pronti a offrire esperienze charter eccezionali e a portare i fan nel cuore dell’azione negli Stati Uniti”. I voli WizzAir che collegheranno Londra e New York partiranno la prossima estate, per la precisione in concomitanza con l'inizio della FIFA World Cup 2026 che si terrà negli Stati Uniti. Brutte notizie, però, per coloro che già sognavano di raggiungere la Grande Mela a prezzi stracciati: per il momento sono previste solo operazioni charter per eventi e grandi eventi di massa e non voli commerciali regolari.