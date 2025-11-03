La business class diventa low-cost: WizzAir introduce i biglietti premium con priorità e spazio extra

Avete sempre sognato di viaggiare in business class a prezzi stracciati? WizzAir ha introdotto un servizio ad hoc: ecco cosa offre a coloro che viaggiano per affari.

Il mondo delle compagnie aeree low-cost è in continua espansione e non solo perché giorno dopo giorno vengono inaugurate sempre nuove rotte, da qualche tempo a questa parte si sta provando anche a rendere la business class "economica". È proprio quanto fatto da WizzAir, che ha introdotto la cosiddetta "Wizz Class" pensata per coloro che viaggiano per lavoro. Al momento si tratta solo di un test (con una serie di benefit abbinati) ma, se dovesse funzionare, probabilmente diventerà un'opzione stabile nelle proposte offerte dall'azienda.

Quali sono i servizi offerti in Wizz Class

Si chiama Wizz Class e fa riferimento ai posti in classe business proposti da WizzAir, naturalmente a prezzi molto più economici rispetto alle business class "tradizionali". Il servizio sarà disponibile da dicembre in 5 basi europee, ovvero Londra, Roma, Varsavia, Bucarest e Budapest, e verrà proposto in formato "test". Se poi dovesse avere successo, potrebbe diventare una proposta stabile, perfetta per coloro che spesso viaggiano in aereo per lavoro. Cosa include un biglietto premium? Innanzitutto l'imbarco prioritario e un bagaglio a mano garantito in cappelliera, poi il viaggiatore avrà anche un accesso riservato a posti finestrino o corridoio. Per ora, però, non sono compresi pasti e bevande o altri servizi esclusivi.

I benefit offerti in business class economica

WizzAir cambierà la configurazione degli aerei per introdurre la business class? Assolutamente no: gli Airbus A321neo non subiranno alcuna trasformazione, semplicemente a bordo verranno offerti dei piccoli "benefit" a coloro che acquisteranno un biglietto premium. Per garantire spazio extra e privacy verrà lasciato il posto centrale libero, mentre per assicurare un'uscita rapida dall'aereo verrà assegnato in automatico una poltrona in prossimità dei portelloni. Silvia Mosquera, responsabile commerciale della compagnia, ha spiegato che l'azienda è andata incontro alle sempre maggiori richieste dei viaggiatori d'affari che vogliono volare a prezzi stracciati ma senza rinunciare al comfort. Quanto costeranno i biglietti per la Wizz Class? Non più di quanto si spenderebbe acquistando due posti vicini.