Come fare Skin Prep in primavera, il rituale quotidiano in pochi semplici step per una pelle perfetta

Sui social ci appaiono quotidianamente beauty influencer impegnata in sessioni infinite allo specchio, una beauty routine complessa e piena di prodotti che per molti è difficile da replicare anche a casa, nella quotidianità. Più che "copiare", bisognerebbe imparare ad ascoltare la propria pelle, a comprenderne le necessità, a capire come trattarla. Le esigenze cambiano da persona a persona, ciò che va bene per una tipologia di pelle potrebbe non risultare altrettanti miracolo su un'altra, a prescindere dalla validità del prodotto in sé. La personalizzazione è un approccio corretto, quando si parla di skincare, appunto perché cambiano le esigenze. Il modo in cui si tratta la pelle, influisce moltissimo sulla sua salute, ma banalmente cambia anche la resa finale del make-up. Non si può pensare di avere un make-up impeccabile, se lo strato sottostante non è stato adeguatamente preparato ad accogliere qui prodotti, che si tratti di un fondotinta o di una tinta labbra. Sempre più spesso, per questo, si parla di Skin Prep: è l'abbreviazione dall'inglese skin preparation. Significa per l'appunto preparare la pelle, così da renderla perfettamente ricettiva dei trattamenti che si andranno ad effettuare dopo.

In pratica si tratta di eseguire dei passaggi che, in sequenza, rendono la pelle per esempio pronta per essere truccata. Step dopo step si vanno a creare le condizioni ottimali affinché la pelle possa essere liscia, idratata, tonica: questo fa sì che i prodotti di make-up aderiscano meglio e durino più a lungo, senza doverli ritoccare ogni ora.

Con l'avanzare della bella stagione, ovviamente la pelle va incontro a nuova esigenze, nuove sfide: il caldo, il sudore, il sole. Mentre in inverno la Skin Prep ha come parola chiave l'idratazione, per contrastare la secchezza portata da freddo e vento, in primavera ed estate bisogna muoversi in altre direzioni. Con più probabilità, si avrà bisogno soprattutto di protezione solare, di illuminare l'incarnato, perché magari si tende a truccarsi di meno, per non appesantirsi.

La Skin Prep primaverile ed estiva funziona se si tiene conto del giusto timing tra un'applicazione e quella del prodotto successivo: bisogna dare agli ingredienti la possibilità di essere assorbiti. Stratificare senza tener conto di questo passaggio, può compromettere la resa finale. Il rituale di benessere comincia sempre con la detersione mattutina. Sin da questo step la personalizzazione è fondamentale, perché ciascuno potrà procedere con una formula antiage, nutriente, lenitiva a seconda delle esigenze. Le formulazioni e gli ingredienti fanno la differenza. Tendenzialmente oli e texture grasse sono preferibili in inverno; i gel sono amatissimi quando si fa avanti il caldo, perché restano più leggeri. Molto, però, dipende dal tipo di pelle. Una pelle secca richiede anche con la bella stagione di un nutrimento extra: aloe vera e acido ialuronico sono ingredienti preziosi per questo scopo. Viceversa, le pelli grasse hanno bisogno di tenere sotto controllo l'effetto lucido, la produzione di sebo, problematiche che la sudorazione accentua. Sono utili prodotti a base di tè verde e acido salicilico.

Solo in un secondo momento si può procedere con siero e crema: la sequenza non va invertita. Il siero serve proprio a far meglio assorbire la crema, a potenziarne l'effetto, a sigillare la sua azione idratante. La chiusura spetta alla protezione solare. Questo step, in realtà, non andrebbe omesso neppure d'inverno, ma diventa di certo fondamentale nei mesi successivi. La fotoprotezione, infatti, non è affatto qualcosa da relegare unicamente ai momenti in spiaggia, in piscina, al parco. La pelle del viso andrebbe tutelata ogni giorno, perché ogni giorno filtrano raggi UV potenzialmente dannosi. L'SPF è diventata uno step imprescindibile e certamente le nuove formulazioni in commercio agevolano le cose, con prodotti dalle texture leggere, invisibili e confortevoli, persino spray da applicare sopra al fondotinta. Insomma, non ci sono più scuse! Maschere acque termali ed esfolianti sono extra che danno un boost in più. In particolare, l'esfoliazione più frequente è importante in primavera ed estate per prevenire e contrastare la formazione di pori ostruiti. Solo dopo aver creato questa base si può procedere col make-up, avendo la certezza di aver adeguatamente preparato la pelle e garantendosi una stesura e una resa ottimali.