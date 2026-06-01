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Aussi Girl Glam, il make-up a effetto abbronzato è la soluzione perfetta per prepararsi all’estate

Avete mai sentito parlare dell’Aussie Girl Glam? È il make-up perfetto per prepararsi all’estate, che rende il proprio aspetto radioso grazie a un effetto abbronzato super naturale.
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A cura di Valeria Paglionico
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L'estate 2026 non è ancora cominciata ma, nonostante ciò, il caldo e le giornate che si sono allungate hanno fatto venire a tutti la voglia di uscire, di godersi un po' di relax in riva al mare e di concedersi qualche piccola follia in più. Non tutte, però, hanno potuto trascorrere gli ultimi weekend in spiaggia, dunque al momento non sfoggiano un'adorabile tintarella dorata. Per loro è arrivata la soluzione ideale: si chiama Aussi Girl Glam ed è il make-up "baciato dal sole" destinato a spopolare per tutta la bella stagione.

Addio autoabbronzanti e fondotinta scuri

Il colorito bianco tipico dell'inverno non piace proprio a nessuno e non sorprende che all'arrivo delle prime giornate soleggiate della primavera in moltissimi si precipitino in spiaggia per prendersi cura della propria abbronzatura. La soluzione ideale per evitare ore e ore di "sessioni" sotto i raggi del sole è il make-up, per la precisione il trend Aussi Girl Glam, diventato virale su TikTok in pochissimi giorni. Si tratta di una moda ispirata alle bellezze tipicamente australiane, che dà vita all'effetto "pelle baciata dal sole" attraverso un ingegnoso uso di cipria, blush e illuminante. Niente prodotti autoabbronzanti, fondotinta scuri o correttori matte, il glow-up da "ragazza australiana" è luminoso, naturale e radioso.

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Cosa serve per seguire il trend Aussie Girl Glam

Come fare per seguire il trend dell'Aussie Girl Glam? Tutto ciò che serve è un fondotinta dalla texture impalpabile a effetto rugiada, che va usato per realizzare un contouring marcato e freddo. Subito dopo bisogna aggiungere un tocco di blush sulle guance (come a simulare una scottatura), mentre sugli occhi va usata semplicemente una linea di matita marrone dall'effetto iper naturale. Niente gloss e lucidalabbra, bisogna esaltare le labbra con delle matite nude o al massimo con dei balsami satinati e cremosi. Il risultato? La pelle apparirà sana ma abbronzata, radiosa e con i tratti enfatizzati da un'abbronzatura artificiale ma non artefatta. Il trend simula, infatti, gli effetti di una lunga giornata trascorsa sotto il sole, mixando alla perfezione quiet luxury e make-up elaborati.

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@taniellejaimua

AUSSIE GIRL GLAM on gorg @Dekota Thompson Let’s do it together! Let me know if you want the product list? I’ll write it out #aussiegirlmakeup #creambronzer #lattemakeup

♬ original sound – Tanielle Jai

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