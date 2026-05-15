Ciglia a effetto bagnano, il beauty trend da imitare per un look primaverile e romantico

L'universo beauty è in continua evoluzione, tanto che praticamente ogni settimana emergono nuovi trend destinati a spopolare. L'ultimo arrivato è quello delle wet lashes, ovvero delle ciglia a effetto bagnato, che richiamano l'immaginario romantico dei film della vecchia Hollywood, quelli in cui tutte le storie d'amore travagliate si concludevano con un cinematografico bacio sotto la pioggia, durante il quale si mettevano a nudo i propri sentimenti. Oggi quell'effetto "gocce" può essere ricreato con il make-up: ecco come fare per seguire la mania.

Cosa serve per creare le wet lashes

Ispirate ai leggendari baci da film, le ciglia a effetto bagnato sembrano essere destinate a diventare il must del settore beauty, amatissime soprattutto da coloro che vogliono aggiungere un dettaglio insolito e "sentimentale" alla propria immagine. Le wet lashes non solo illuminano lo sguardo in modo naturale, rendendolo intenso ma allo stesso tempo vulnerabile, riescono anche ad aggiungere un tocco romantico a ogni tipo di look. Tutto ciò che serve per ottenerle è il mascara, che deve apparire più lucido e vinilico del solito. Le ciglia, invece, devono essere raggruppate in ciuffetti sottili e appuntiti, proprio come se fossero appena state bagnate dalla pioggia.

Dua Lipa con le ciglia a effetto bagnato

Dal mascare al gloss, i prodotti da usare

Il mascara da usare per riprodurre delle wet lashes da star deve essere nero e a effetto allungante, da utilizzare soprattutto sulle punte. Successivamente con una pinzetta bisogna unire i ciuffetti in piccole sezioni, bagnando le estremità con un tocco di gloss trasparente o di balsamo leggerissimo. Per farlo basta usare uno scovolino pulito, stando però bene attenti a non esagerare per evitare di appesantire lo sguardo. Il risultato sarà intenso, vibrante e soprattutto super romantico, perfetto per dare l'idea di una bellezza naturale e "imperfetta". In quante seguiranno il trend durante le prime serate calde della primavera?