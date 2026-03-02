stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Come fare per avere le ballet slipper lips, le labbra virali su TikTok

Avete mai sentito parlare delle ballet slipper lips? Sono le labbra a effetto scarpette da ballo e sono la nuova mania beauty del momento.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dove nascono le mode contemporanee? Sui social, dove basta che un video diventi virale perché un'idea originale si trasformi in un trend. Su TikTok, in particolare, a spopolare sono soprattutto i tutorial a tema beauty. I più gettonati del momento sono quelli che spiegano come avere le cosiddette ballet slipper lips, ovvero le labbra ispirate alle scarpette da danza: ecco come realizzarle e perché piacciono tanto.

Quale rossetto scegliere per le ballet slipper lips

Cosa sono le ballet slipper lips? Le labbra più trendy del momento, la cui ispirazione sono le scarpette da danza classica, quelle in raso rosa e lucente. Per sfoggiarle, dunque, bisogna puntare su un rossetto rosa ma in una precisa nuance: il pink baby leggermente lattiginoso, meglio se dal finish satinato, così da ricordare il più possibile il delicato e romantico look delle ballerine. L'ideale, inoltre, sarebbe scegliere un lipstick cremoso che crea l'illusione della bocca più carnosa senza l'utilizzo di una matita o di un gloss appiccicoso. Chiaramente ispirata agli anni 2000, questa moda è un mix di minimalismo estremo e massimalismo ribelle

Il segreto per avere delle perfette labbra a effetto scarpette da ballo

Di fronte tutte questa indicazioni, è chiaro che trovare il rossetto perfetto per le ballet slipper lips non è un gioco da ragazzi. Per fortuna, però, sui social spopolano i tutorial a tema, dove viene consigliato di servirsi di un trucco beauty amatissimo dalle Millenials: coprire le labbra con un correttore per poi stendere il rossetto della nuance scelta (magari sfumando il contorno della bocca con una matita). L'effetto è super naturale, proprio come se si fosse "scovato" il lipstick giusto. In quante correranno ad acquistare un rossetto rosa tenue per seguire la mania delle labbra a effetto scarpette da ballo?

Leggi anche
Come truccarsi a Natale 2025: il make-up per le feste è da diva e scintillante
@maggies_ky

I mean girl you nailed it. @Haley Sluss @loréal paris usa #loreal #ballerinaslippers #lipcombo #makeup #makeupmusthaves

♬ maneater – 🎸🪩

Beauty
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
sanremo
2026
La classifica dei migliori look di Sanremo 2026
A quali jeans si riferiva Carlo Conti: il modello tanto discusso della ballerina di Samurai Jay
A quali jeans si riferiva Carlo Conti: il modello tanto discusso della ballerina di Samurai Jay
Laura Pausini diventa Santa Pau: la t-shirt ironica col santino della cantante
Laura Pausini diventa Santa Pau: la t-shirt ironica col santino della cantante
Il significato del bracciale rosso di Sal Da Vinci nel look del trionfo
Il significato del bracciale rosso di Sal Da Vinci nel look del trionfo
Cosa ci dice il look essenziale di Stefano De Martino sulla futura direzione artistica di Sanremo
Cosa ci dice il look essenziale di Stefano De Martino sulla futura direzione artistica di Sanremo
TonyPitony con maschera e stivali a forma di piede a Sanremo
TonyPitony con maschera e stivali a forma di piede a Sanremo
La ragazza con caschetto e occhiali oggi è una donna che ha imparato a lasciare andare
Sayf, il vero underdog di Sanremo: con lo stile fuori dagli schemi conquista il podio
Il male è necessario, vestirsi sempre di nero un po' meno: ma con Fedez e Masini funziona
Serena Brancale è la vincitrice morale di Sanremo perché ci ha regalato la sua parte più vera
Ditonellapiaga piace perché "dà fastidio": a Sanremo si prende gioco della moda di Milano
L'inno alla goffaggine di Michele Bravi: a Sanremo racconta cosa vuol dire sentirsi e vestirsi "storti"
Levante e quel dettaglio che non si è visto: qual è il simbolo nascosto sull'abito
Chi veste Laura Pausini per la finale di Sanremo: tutti i look nell'ultima serata
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views