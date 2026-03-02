Come fare per avere le ballet slipper lips, le labbra virali su TikTok

Avete mai sentito parlare delle ballet slipper lips? Sono le labbra a effetto scarpette da ballo e sono la nuova mania beauty del momento.

Dove nascono le mode contemporanee? Sui social, dove basta che un video diventi virale perché un'idea originale si trasformi in un trend. Su TikTok, in particolare, a spopolare sono soprattutto i tutorial a tema beauty. I più gettonati del momento sono quelli che spiegano come avere le cosiddette ballet slipper lips, ovvero le labbra ispirate alle scarpette da danza: ecco come realizzarle e perché piacciono tanto.

Quale rossetto scegliere per le ballet slipper lips

Cosa sono le ballet slipper lips? Le labbra più trendy del momento, la cui ispirazione sono le scarpette da danza classica, quelle in raso rosa e lucente. Per sfoggiarle, dunque, bisogna puntare su un rossetto rosa ma in una precisa nuance: il pink baby leggermente lattiginoso, meglio se dal finish satinato, così da ricordare il più possibile il delicato e romantico look delle ballerine. L'ideale, inoltre, sarebbe scegliere un lipstick cremoso che crea l'illusione della bocca più carnosa senza l'utilizzo di una matita o di un gloss appiccicoso. Chiaramente ispirata agli anni 2000, questa moda è un mix di minimalismo estremo e massimalismo ribelle

Il segreto per avere delle perfette labbra a effetto scarpette da ballo

Di fronte tutte questa indicazioni, è chiaro che trovare il rossetto perfetto per le ballet slipper lips non è un gioco da ragazzi. Per fortuna, però, sui social spopolano i tutorial a tema, dove viene consigliato di servirsi di un trucco beauty amatissimo dalle Millenials: coprire le labbra con un correttore per poi stendere il rossetto della nuance scelta (magari sfumando il contorno della bocca con una matita). L'effetto è super naturale, proprio come se si fosse "scovato" il lipstick giusto. In quante correranno ad acquistare un rossetto rosa tenue per seguire la mania delle labbra a effetto scarpette da ballo?