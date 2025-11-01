Manuele Mameli commenta i trend make-up di TikTok: bocciate le lentiggini finte, promossa la glass skin

Dalle lentiggini finte fino alla pelle effetto glow, passando per lo scotch usato per mettere l’eyeliner, abbiamo chiesto a Manuele Mameli di commentare i beauty trend più in voga e virali su TikTok. Ecco i promossi e i bocciati del celebre make up artist.

Instagram @toofaced

TikTok è diventato un catalizzatore di tendenze e nessuna di queste è sfuggita all'occhio attento di Manuele Mameli, celebre make-up artist delle celebrities. Per Fanpage.it ha commentato alcuni dei trend più virali degli ultimi tempi, quelli che video dopo video sono diventati popolarissimi, imponendosi come must-have dei beauty look. Non sempre però ciò che è di tendenza è funzionale, dunque su alcuni di questi ha avuto qualcosa da ridire, per migliorarli.

Le "guanciotte" rosa

Per molto tempo su TikTok c'è stato un trend che ha spopolato, sicuramente complice l'estate e la voglia di beauty look colorati, capaci di trasmettere la solarità tipica della stagione calda. La parola chiave era: blush rosa. I make-up della scorsa stagione avevano come protagoniste le guance, colorate in modo da ricreare un effetto "baciato dal sole", guance abbronzate insomma. Mameli ha notato un'inversione di tendenza: "Le guanciotte rosa sono state sostituite dal blush un po' più nude, però è un trend che non boccio perché comunque mi piaceva".

Instagram @kikomilano

Il trucco labbra con overlips

Il make-up artist non boccia nemmeno la tecnica dell'overlips, diventata una vera e propria ossessione ormai. Certo, il rischio di strafare è dietro l'angolo, infatti ha chiarito: "Overlips né promosso né bocciato, perché secondo me è fondamentale per alcuni look, ma devi saperlo fare". Sì quindi al bordo delle labbra ben delineato con una matita, abbinata al rossetto, ma facendo attenzione.

Instagram @audreraudrer

Glass skin e pelle effetto glow

Pelle radiosa, effetto glow: siamo ormai abituati a questi visi che emanano luce propria. Il merito è dell'interesse per la skincare, diventata ormai un rituale irrinunciabile nella beauty routine quotidiana. Complici i social, tutti siamo molto informati in materia, ci siamo appassionati alle tecniche che arrivano0 prevalentemente dall'Oriente, dove una pelle curatissima è praticamente d'obbligo. Secondo Manuele Mameli questo interesse non potrà che crescere: "La pelle quando è curata tira fuori una luminosità naturale. È dovuta alla buona esfoliazione e all'idratazione che permettono di riflettere la luce e alla doppia detersione con cui togliamo tutta la sporcizia e le cellule morte. La Glass Skin è sicuramente promossa: rimarrà un focus ancora per tanti anni tutto ciò che riguarda la cura della pelle".

Instagram @mulaccosmetics

Le lentiggini fake fatte con lo spray

Lentiggini, che passione! Il make-up artist ha spiegato che l'ossessione per le efelidi (e il desiderio di ricrearle sul viso anche in loro assenza naturale) è nata per un motivo ben preciso: "Questa tendenza è nata proprio perché le lentiggini sono delle macchioline solari che si vedono solo quando non sei truccato, perché il make-up le copre. Il trend è nato per far sembrare la base più naturale, perché se vedi le lentiggini significa che hai messo poco il fondotinta". Per ricreale esistono in commercio spray appositi, che però rischiano di rivelarsi un pessimo affare: "Gli spray per farsi le lentiggini andranno avanti anche in inverno. Io boccio il prodotto spray, perché se non sei in grado di gestire il getto non si ottiene un effetto molto naturale. Sono più per le matite sopracciglia, che hanno un pigmento molto più leggero, oppure dei piccoli eyeliner che ti creano, appunto, queste lentiggini molto naturali".

Instagram @nablacosmetics

Lo scotch per fare la riga di eyeliner

Le persone poco pratiche con il pennellino dell'eyeliner hanno trovato nello scotch il loro principale alleato. Strategicamente posizionato appena sotto all'occhio, consente di tracciare una riga precisissima di eyeliner, per poi procedere con la tecnica dello smokey, sfumando tutt'intorno l'ombretto. Il make-up artist ha promosso questo trucchetto, ma solo parzialmente, perché in realtà si può fare di meglio: "Il nastro adesivo per fare la riga di eyeliner possiamo sostituirlo con un altro tipo di correzione. Il nastro adesivo lo sconsiglio perché comunque, soprattutto se hai una pelle sensibile, è un piccolo trauma che crei alla pelle strappandolo. Si può benissimo fare con un cotton fioc oppure con un pennello sporco di fondotinta o correttore: tracci una linea definita col pennello e pulisci". In questo modo si ottiene comunque un risultato preciso, pulito e ordinato, ma senza traumatizzare la pelle, che attorno agli occhi è anche particolarmente delicata e sottile.