Trucco perfetto in tre mosse, i consigli di Manuele Mameli per un make-up viso impeccabile

Kylie Cosmetics

Chi, meglio di un make-up artist d'esperienza e amatissimo dalle celebrities, può dare consigli su un trucco d'impatto, che rimanga perfetto tutto il giorno e risulti impeccabile agli occhi di chi guarda? Manuele Mameli a Fanpage.it ha svelato tre piccoli segreti per usare nel miglior modo possibili alcuni prodotti: a volte basta poco per influenzare la resa finale, andando a rovinare il make-up. Con questi accorgimenti, invece, sarà impossibile sbagliare.

Il segreto per una base viso perfetta

Il make-up artist a Fanpage.it ha spiegato che l'autunno 2025 segna un'inversione di rotta: dopo mesi e mesi in cui l'effetto glow sul viso ha dominato incontrastato, si sta andando verso visi differenti, più naturali. I nuovi protagonisti sono i prodotti che regalano un finish più opaco: "Si ritorna all'utilizzo della cipria, ma con prodotti innovativi. Adesso la cipria non è più come quella di una volta. Innanzitutto per la legge adesso non si può più usare neanche il talco, quindi è cambiata proprio la texture, la formulazione. Ora le ciprie sono tutte molto più leggere, molto più elastiche. Che sia compatta o in polvere, se ben calibrata e ben applicata, la cipria non dà effetto polveroso" ha spiegato.

Manuele Mameli

A tal proposito ha anche dato un consiglio per l'applicazione della cipria, proprio per scongiurare questo pericolo, il più temuto quando si utilizza questo prodotto. "È molto importante saper calibrare il prodotto e non esagerare con l'applicazione – ha chiarito – Bisogna sporcare leggermente il pennello con la cipria, sbatterlo oppure scaldarlo sul palmo della mano prima di applicarlo sul viso. Così evitiamo gli eccessi di prodotto sulla pelle ed evitiamo quell'effetto polveroso che non piace, ottenendo un effetto molto naturale".

Un segreto per il make-up labbra

La tendenza labbra del momento è il rossetto scuro. Proprio come per il viso, anche qui il trend si muove sullo stesso binario: "Passiamo da labbra glossy a labbra dal colore pieno e intenso. L'abbiamo visto anche nelle sfilate, dove c'erano delle labbra molto importanti" ha commentato Manuele Mameli a Fanpage.it. A tal proposito ha dato un consiglio per avere un risultato finale pulito, ordinato: "Io consiglio sempre di applicare il contorno con la matita, però consiglio con un pennello di sfumarla dopo, per non lasciare la traccia troppo precisa. E solo dopo applicare il rossetto, per dare un effetto di labbra più carnose e più voluminose e non avere uno stacco netto".

WYCON Cosmetics

Come fare per avere un eyeliner affilato

Sui social circolano molti tutorial che cercano di spiegare in modo semplice come applicare l'eyeliner, prodotto amatissimo, ma che in effetti richiede una certa manualità: il disastro è sempre dietro l'angolo! Qualcuno ha trovato la soluzione: aiutarsi con un pezzetto di scotch da mettere appena sotto l'occhio, per avere una sorta di linea guida che è di aiuto soprattutto a chi non ha la mano molto ferma. È un trucchetto molto gettonato nei video di TikTok. che si può sfruttare anche si vogliono usare, al posto dell'eyeliner, una matita o un ombretto, da sfumare poi per allungare l'occhio. La terza dritta fornita dal make-up artist è: "Anziché applicare lo scotch sull'occhio e irritare quella parte meglio sporcare un pennello apposito con un correttore e andare a pulire i contorni per avere un risultato perfetto".